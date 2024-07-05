「泰國F4」Win爆戀情！南韓逛街長髮女陪伴…被認出是GL劇女神

記者陳芊秀／綜合報導

泰國男星Win（梅塔文歐帕西安卡瓊）因BL劇《只因我們天生一對》爆紅，隨後在偶像劇《泰版流星花園》飾演「西門」，電翻一票粉絲，現在同時活躍時尚圈。而他近日被粉絲目擊現身南韓，而且身邊是泰港混血女星Lingling（鄺玲玲），隨即爆出戀情緋聞，兩人近日回應關係。

▲泰星Win與Bright合作BL劇爆紅，後來也共同演出《泰版流星花園園》的道明寺、西門。（圖／翻攝自IG）

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Win被目擊現身南韓聖水洞的一間服飾店，後來又造訪另一家服飾店，且當時身邊有一位女性，被認出是女星Lingling，當他試衣服時，女方坐在椅子玩手機等待，兩人也被拍到並肩走在街上的身影。兩人被網友揣測戀愛中，加上Lingling演出的新劇《我們的秘密》屬於GL（女女戀）題材，並且還在熱播，令不少沉迷劇情的CP粉大受衝擊。

▲Win被目擊現身南韓逛服飾店，身邊長髮女生結伴同行。（圖／翻攝自微博）

▲網友認出長髮女生是熱播GL劇女主角Lingling（鄺玲玲），是泰港混血。（圖／翻攝自IG）

Lingling昨日（4）透過官方X帳號，發文且以中、泰、英3語言版本回應緋聞。她提到「我已經看到了關於我和Win的新聞，這讓我感到非常不舒服。我想澄清一下，我只是去旅行放鬆幾天。Win和我，我們互相認識。我們以前一起工作過，而且我們都是朋友。不管怎樣，在新聞出來後我收到了很多支持，所以我想感謝大家，不管發生什麼事，謝謝你們一直陪在我身邊。」

▲Lingling以3語言發文澄清雙方是朋友。（圖／翻攝自X）

而Win則發文回應，「友誼是一種寶藏，值得珍惜與維持。」雙方皆表示是朋友關係。

▲Win發文：「友誼是一種寶藏。」（圖／翻攝自IG、微博）