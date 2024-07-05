金在中共有8個姊姊「大20歲姊首度曝光」　秒撥電話霸氣幫追星

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「偶像始祖」金在中過去曾是東方神起一員，近年來專注於個人事業發展，上遍綜藝節目打開年輕一代的知名度。他過去曾透露自己是家中最小，總共有8位姊姊，最大的大姊與他相差20歲，出道21年以來，近日首次在節目《新品上市便利餐廳》公開大姊的真面目，姊姊與他相差20歲，仍保養得宜，美魔女的外貌引起關注。

▲金在中首度公開大20歲姊姊真面目。（圖／翻攝自KBS YouTube）

金在中過去曾在節目上透露，總共有8位姊姊，只是家人皆為圈外人，他不曾公開過姊姊的外貌，令粉絲驚喜的是，他近日在節目《新品上市便利餐廳》首度邀來大姊作客，兩人相差20歲，但姊姊擁有美魔女外貌，不論是皮膚狀態、氣色都很好，令網友直呼神奇「姊姊看起來沒到58歲」、「保養得很好」、「姊姊也是美人」。

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▲金在中秒撥電話幫姊姊追星，58歲大姊秒變少女很害羞。（圖／翻攝自KBS YouTube）



姊弟倆相處模式可愛，金在中問到對方喜歡的歌手是誰？姊姊秒答「李燦元（Trot歌手）」，李燦元雖然比兒子年紀還小，但她喜歡偶像開朗活潑的一面，姊姊越講越起勁，爆笑的是，他突然提問「那我呢」，姊姊瞬間恢復冷靜語氣回答：「你是弟弟當然比燦元好啊。」逗得大家哈哈大笑。

金在中嘴上雖嫉妒，但實際上聽到姊姊喜歡李燦元時，秒傳訊息問男方可以通電話嗎，動用自身人脈幫姊追星，馬上就讓兩人通電話並打招呼，寵姊舉止也讓粉絲大呼太羨慕了，想要有同款弟弟。