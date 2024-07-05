井浦新來台直奔植物園！IG曬「滷肉飯＋排骨」被讚懂吃　

文／妞新聞

2024年第26屆台北電影節自6月21日開跑，而今年北影也特別邀請《福田村事件》的導演森達也、製片小林三四郎，以及演員井浦新、田中麗奈、朝井大智來到台灣與粉絲們見面。其中，最可愛熟男大叔「井浦新」更是頻繁更新IG限時動態，分享在台灣的旅遊行程！

井浦新在抵台當天就一連發出肉鬆蛋餅、滷肉飯、火鍋等台味美食，看著限時動態中的配文，也能感受到他的興奮感，而眼尖的粉絲也立馬察覺新叔吃的就是鄰近中山堂的「東一排骨」，真的好懂吃！

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▲井浦新來台吃了美食、觀光植物園。（圖／IG@el_arata_nest）

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喜歡大自然及植物的他，還特別跑到「台北植物園」觀光，意料之外的旅遊行程也讓粉絲們又驚又喜。井浦新不只分享在途中遇到賞鳥大隊，還上傳了多張他捕捉到的植物美照。在新叔鏡頭下的植物，真的好夢幻！

https://www.instagram.com/p/C83Lc_NhxTp

這次井浦新為宣傳《福田村事件》來台，這部改編自歷史事件的劇情長片，講述1923年9月關東大地震後，虛假謠言四起，當地民眾對朝鮮人的惡意與日俱增。在集體恐懼下，獵巫行動展開，釀成一起因種族衝突而起的人間悲劇。

對於演出極具爭議性的作品，井浦新也在映後分享了自己的心情，他表示「100年前和現在其實沒什麼改變，部落歧視至今仍舊存在著，不只台灣、日本，全世界也都有各自的問題。我們無法回到過去，不過現在有了這部作品，希望藉此將其中含意傳遞至未來。」

雖然台灣上前尚未有片商釋出《福田村事件》的代理消息，若是有機會的話，也希望大家能到戲院觀賞這部作品！

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