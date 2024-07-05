《歌舞青春》凡妮莎哈金斯生了！　隱私遭曝光罕嚴肅：我們被利用

記者黃皓瑋／綜合報導

美國女星凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）因主演《歌舞青春》系列電影走紅，她今年3月挺著大肚子現身奧斯卡紅毯，開心宣佈懷孕消息，成為全場焦點。時隔3個月後，她在台灣時間今（5日）親自證實孩子已經平安出生，不過她疑似不滿遭媒體偷拍、提前公開生產消息，罕見直言「我們的隱私遭到利用」。

▲凡妮莎哈金斯因演出《歌舞青春》系列爆紅。（左圖／翻攝自凡妮莎哈金斯官網。右圖／路透）



現年35歲的凡妮莎哈金斯，去年底與小8歲的職棒球星柯爾塔克（Cole Tucker）完婚，並在今年3月宣佈懷孕。據外媒《TMZ》報導，他們2人於洛杉磯當地時間3日，被拍到低調坐車離開醫院，手上還抱著新生醫兒的畫面，生產消息因而提前被曝光。

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凡妮莎哈金斯稍早在IG發佈限時動態，親自證實孩子出生的消息，也坦言她和老公對於被偷拍、洩漏消息一事感到很失望，直言自己的家庭隱私「不被尊重、遭到利用」。不過她也透露：「除此之外，媽媽（凡妮莎哈金斯）、爸爸和寶寶都健康快樂。」目前2人孩子的性別並未公開。

▲凡妮莎哈金斯證實孩子出生的消息（圖／翻攝自IG／vanessahudgens）