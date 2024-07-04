ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

胡瓜《包青天》被藍心湄虧有客家腔　天王秒變臉談發片原因

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，邀請到演藝圈好友藍心湄、林美秀，三人因為秀場而結緣，暢談各種秀場回憶。節目一開始胡瓜和藍心湄兩人就在為誰當年出道比較紅爭論，頻頻翻閱過去，兩人有著40年交情，合做過不少膾炙人口的作品，胡瓜爆料早期在秀場藍心湄的表演非常精彩，看她一場就心滿意足。

▲藍心湄跟林美秀讓胡瓜招架不住。（圖／下面一位）

▲藍心湄(左)跟林美秀(右)讓胡瓜招架不住。（圖／下面一位）

胡瓜接著分享不為人知的小故事，在開始主持以前，曾幫張菲及張小燕伴舞，而林美秀當年也是藍心湄的舞群，回想當時還需經過藍心湄的爸爸徵選和訓練，才得到成為dancer的機會，兩人也因此結緣，好交情延續至今。

▲藍心湄跟林美秀讓胡瓜招架不住。（圖／下面一位）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三 人交情超過30年。（圖／下面一位）

節目中製作單位收集三位的經典歌曲，進行聽前奏猜歌遊戲，沒想到胡瓜的歌曲每首都只有他本人知道，藍心湄還開玩笑地氣憤表示；「這什麼歌啊！」「切掉！」兩人的絕佳默契一來一往互相吐槽鬥嘴了一整場。

胡瓜也分享自己當初發唱片的內幕，坦言並不是歌唱的好，是因為他手上主持節目多，唱片公司旗下的歌手為了順利安插宣傳，便將胡瓜簽下，隨後也發了六張專輯。也讓藍心湄及林美秀一解了長久的疑惑，並幽默調侃說：「好幾十年都想不透為什麼會發片。」

而歌曲播放到包青天時，胡瓜再加碼釋出包青天歌曲的由來，當初電視台的瓊瑤戲來不及播出，於是打算拍攝幾集包青天墊檔，製作人致電請他錄製主題曲，以為只是頂替就輕鬆錄音，沒想到包青天紅翻全台，一拍就拍到300多集，一旁的藍心湄忍不住發問：「那你都沒有想要重唱嗎？仔細聽還有客家腔！」精闢分析笑翻全場。

談到林美秀斥資百萬推出新專輯，她表示沒有什麼宏願，只想要做自己喜歡的音樂，卻因發片壓力大而導致身體產生疾病，不過已逐漸好轉中，希望大眾可以支持台灣音樂。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

周杰倫抓不到昆凌的手 尷尬20秒網笑翻

推薦閱讀

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

胡瓜, 藍心湄, 林美秀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Lulu公開徵男友三條件　隨時隨地想就要
  2. 《初戀小事》平采娜「掰了姐弟戀」！　分手星二代男友原因曝光
  3. 周杰倫愛徒派偉俊「遭爆交往國中生」鄭重回應！　婁峻碩不忍揭真相
  4. 《那些年》台韓跨海合體！　「柯震東站C位」同框TWICE多賢、鄭振永
  5. LIVE／泰民睽違6年訪台「燦烈也來了」　《ETtoday》直播高雄接機現場
  6. 婁峻碩《愛情城事》為圓夢斜槓跑外送　9m88酒量差斷片前先睡著
  7. 《勸世三姊妹》首巡狂銷萬張票！她台上「講台語出槌」尷尬了
  8. 柯震東曬戒宣告「娶了芙莉蓮」　中配首播網歪樓：大推中捷長髮哥
  9. 江坤俊被爆追求許藍方！私下傳曖昧簡訊　雙方經紀人一致10字回應
  10. KID、坤達玩遊戲太拼「雙膝破皮流血」！　面帶笑容喊：依然勇往直前

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366