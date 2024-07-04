周杰倫愛徒派偉俊「遭爆交往國中生」鄭重回應！　婁峻碩不忍揭真相

記者蔡琛儀／台北報導

周杰倫（周董）旗下歌手派偉俊今（4日）在Zepp New Taipei開唱，也是他出道以來的首場個人演唱會，一連唱了三首搖滾勁歌〈Sweet Dreams〉 、〈蝴蝶〉、〈最後一次心碎〉掀起全場粉絲尖叫合唱，難掩興奮的他開心大喊：「這場演唱會我等了八年！」

▲派偉俊今晚開唱。（圖／記者林敬旻攝）

聽到有女粉絲對他大喊說要「嫁給你！」派偉俊笑說：「我現在往台下看，看到好多男生朋友、女生朋友，大概有九成的女生、一成的男生！前天我在『Threads』看到有人說我跟國中生交往，在這邊我鄭重澄清我是單身！我真的單身太久了，所以都寫一堆心碎的歌。」

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此外，與派偉俊情如兄弟的李浩瑋、婁峻碩今天特別來擔任壓軸嘉賓，婁峻碩感動直呼：「我在後台看得很感動！很為你感到驕傲，覺得演唱會很好看！」婁峻碩甚至舉起大拇指：「這算是我看過的演唱會，最好看的的前三名！到底有誰可以這麼穩的在台上唱歌！」

▲派偉俊開唱，好友婁峻碩、李浩瑋都來站台。（圖／記者林敬旻攝）

婁駿碩貼心地要派偉俊多喝水，還貼心地說要幫他講多點話讓他有時間喘口氣，還作勢起鬨要幫派偉俊徵婚，笑說：「小派單身，派太太在哪？待會兒門口報名！」甚至鼓吹派偉俊脫衣服，「派偉俊最近健身健很勤。」派偉俊回說：「我都在練腿。」婁俊碩又現場拱：「脫褲子！」讓全場笑翻。

而他在圈內人緣極佳，今日來看派偉俊演唱會的藝人朋友包括孫盛希、Marz23、J.Sheon、柯有倫、鶴The Crane、ChrisfFlow唐仲彣、黃浩庭等。