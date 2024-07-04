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《綜藝一級棒》CP被拱結婚！　李子森、杜忻恬絕美婚紗照曝光

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》開播不到一個月爆出喜訊，主持群中的李子森、杜忻恬婚紗畫面曝光，為了節目企劃的婚禮必唱金曲，螢幕「森恬CP」原地結婚，兩人穿上婚紗，讓康康有感而發自願要演杜忻恬的爸爸：「我女兒現在5歲，我不知道有沒有辦法看到她結婚生小孩，所以趁節目先來預演。」

▲▼《綜藝一級棒》李子森和杜忻恬被拱原地結婚。（圖／中視提供）

▲《綜藝一級棒》李子森和杜忻恬被拱原地結婚。（圖／中視提供）

當康康牽著杜忻恬走上舞台，當眾問李子森：「你願意娶忻恬嗎？」而李子森深情說出「我願意」，輪到杜忻恬時，則是甜笑地說「我願意」，沒想到康康無預警脫口「但我不願意」，接著就轉身要熊抱杜忻恬，李子森一看趕緊出手拉開康康，氣的康康大喊：「這是你對待岳父的態度嗎！」

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▲▼《綜藝一級棒》李子森和杜忻恬被拱原地結婚。（圖／中視提供）

▲康康鬧場笑翻眾人。（圖／中視提供）

李子森和杜忻恬選唱「三生三幸」，是難度很高的一首歌，但兩人展現精湛的歌唱技巧，完全沒有NG，唱到最後更真情流露手牽著手，這一幕讓主持群直呼「好浪漫」，甚至笑稱「可以送入洞房了」。杜忻恬透露為節目首披嫁紗心情確實有一點緊張，「這種要出嫁的感覺是之前沒有過的。」但她也說自己不是一定要結婚的人，所以至今沒特別幻想過結婚的場景，把穿白紗的第一次體驗獻給節目她自己也著實難忘。

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關鍵字

李子森, 杜忻恬, 康康, 綜藝一級棒, 森恬CP

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