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玉兔嫁導演尪2年圓婚紗夢！　被求婚感動落淚：要當七世夫妻

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）自節目《我愛黑澀會》出道，她和導演老公Howard結婚2年育有1子，不過沒拍婚紗照及舉辦婚宴，最近節目《11點熱吵店》替夫妻倆圓夢。為此，玉兔也在社群寫下長文，感動表示：「原來，被求婚是這種感覺。我們要當七世夫妻。」

▲玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔的老公在節目上向她求婚。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔提到，《11點熱吵店》的主題是「大齡女子圓夢婚紗計畫」，當穿上婚紗的那一刻，她覺得自己特別美麗。坐在梳妝台前，玉兔的第一個想法就是，想讓老公看到此刻的自己，於是傳了一張照片，但沒有收到回應，讓她以為對方還在忙工作。錄影進行到一半時，玉兔突然聽到老公的歌聲，這讓她驚呆了。

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▲玉兔。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔2022年和導演老公Howard登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

當玉兔看到對方穿著公公生前留下的西裝，出現在錄影現場時，心中無比激動，腦中不禁想著「他現在不是應該在拍廣告嗎？」突如其來的求婚驚喜，讓她當場落淚，老公深情的告白更是讓她感到溫暖。為此，玉兔表示，人生階段或許不是按照順序，但幸福的感覺就像倒吃甘蔗，越來越甜，「Yes, I do，我們要當七世夫妻。」

▲玉兔（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

▲玉兔發文分享被求婚的心情。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

【玉兔IG全文】
原來
被求婚是這種感覺

6月6日這一天工作滿檔
早上和Howard去拍廣告
幫忙用演員的服裝
看著廣告的rundown
知道Howard會忙到很晚

中間去錄了女王大人
後到了11點熱吵店錄影

這集的主題是大齡女子圓夢婚紗計畫
穿上婚紗的那一刻覺得自己好美唷～
坐在梳妝台前
第一個想法就是想讓Howard 看到
女為悅己者容
這句話說得一點也沒錯
傳了張照片給他
他沒有讀
我想他應該還在認真工作吧⋯

錄影到一半
乎然聽到Howard歌聲
真的是驚呆了我！
腦子嗡嗡的
心想：他現在不是應該在拍廣告嗎
看著小豪穿著公公生前留下來的西裝
真的是帥到炸掉
就像爸爸也見證了這一刻

深情的告白
現在想起來還是讓我心暖暖的
人生的階段也許不是照著順序來
但幸福的感覺就像倒吃甘蔗越來越甜

Yes, I do
我們要當七世夫妻

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關鍵字

玉兔, 結婚, 求婚, 我愛黑澀會

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