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薔薔送憂鬱症爸2犬「遭網炎上不負責」！　親還原風波：剛好是一個機緣

記者孟育民／台北報導

女星薔薔自節目《我愛黑澀會》出道，以直率敢言的風格圈粉不少人，平時用心經營社群的她，近年來跨足YouTube頻道，不吝嗇與粉絲分享日常。日前她才透露爸爸罹患憂鬱症，因此最近她決定養新柴犬，同時也將過程拍成影片，希望可以藉此療癒爸爸負面的心情，沒想到影片造網友砲轟，認為薔薔帶狗回家的行為很不負責任。薔薔今（4日）出席代言活動，澄清風波，並預告會出片解釋來龍去脈。

▲▼薔薔化身化身半裸美人魚代言「NARUKO」。（圖／記者李毓康攝）

▲薔薔化身半裸美人魚，出席代言活動。（圖／記者李毓康攝）

還原整起事件，薔薔當時爸對2隻柴犬極力反對，認為家裡已經無心力、空間再養多的狗，他向薔薔強調：「妳要養狗可以，也要經過大家同意，妳要有辦法帶牠，妳不能丟給別人來帶。」並嚴肅表示，如果要再養狗就不住在這個家，因此小狗只能借住助理家。影片曝光後也引起網友砲火，一方面認為薔薔對栗子很不尊重，加上家裡已經很擁擠又要養狗。

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▲（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔帶狗回家掀起網友討論。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

薔薔今天澄清說：「剛好是一個機緣，我的朋友很想養柴犬，希望我可以幫她找一隻，我們家以前本來就有兩條狗，在爸爸還沒這個狀況前他是很喜歡動物，他會帶狗出門遛，很多方面我都要去試，他不要我那個朋友本來就要拿走，晚上就接走了，一直以來都有這個想法，才會去做這件事情。」

▲▼薔薔化身化身半裸美人魚代言「NARUKO」。（圖／記者李毓康攝）

▲薔薔對於網友評論澄清。（圖／記者李毓康攝）

薔薔說影片是紀錄生活的方式，不論何結果都會呈現真實的給大家，而兩隻狗原本就講好，爸爸如果不喜歡朋友就會帶走，「這都是想好的，我也沒必要交代這些，我有需要去公布我朋友的東西嗎？我影片只想呈現自己想給大家想看的感覺，我們也很努力為父親做這些，其實影片會交代，大家可以再去看。」

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薔薔, 柴犬, 憂鬱症爸

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