林宥嘉曝新歌「幾乎聽不到我大聲唱」　歇斯底里＋神經質被讚爆

記者蔡琛儀／台北報導

林宥嘉為電影《愛的噩夢》獻唱主題曲〈懲罰〉，並收錄在他的專輯《王 Love, Lord》中，由於編曲十分戲劇化並充滿張力，因此林宥嘉也非常仔細揣摩歌曲情緒並加以詮釋：「這首歌裡面其實聽不太到我很大聲地去唱，而是有一點神經質，歇斯底里的那種感覺。」

▲林宥嘉為電影《愛的噩夢》獻唱主題曲〈懲罰〉。（圖／華研提供）

〈懲罰〉由林宥嘉與伍家輝共同譜曲，並與陳信延共同填詞，這首歌曲詮釋「恨裡受罪」這個主題，透過另類搖滾的曲風，利用鋼琴高冷的氣質作為歌曲開場，雷聲與尖叫聲創造編曲的戲劇感，身歷其境的情緒牽引，作為《愛的噩夢》電影主題曲，與畫面共同營造電影的情感張力。

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導演廖明毅認為能夠遇到〈懲罰〉這首歌很幸運，表示這不是一首尋常的情歌：「歌詞的意境很散文，片片段段描寫愛情的處境，懺悔、犀利又黑暗，非常巧合的文字化了電影裡角色的處境。」也大讚林宥嘉「高度掌握的歌聲、自由到有點瘋癲的高音、不穩定的顫音」都讓這首歌產生了非比尋常的魅力。他也希望歌曲和MV畫面是一體的，因此拆解了電影的劇情，讓它也像散文一樣，有點抽象也有點具象，導演神祕地說：「你不會完全看出《愛的噩夢》的劇情，但音樂與畫面能夠帶給你一些想像、一些情緒、一些愛情裡的黑暗。」