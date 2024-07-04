TWICE回歸專輯「子瑜又被JYP消失」　粉絲氣瘋灌爆IG：故意的吧

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE近日即將帶著日語正規5輯《DIVE》於17日回歸，日本官方IG於1日準時貼出專輯封面及內容物介紹，怎料，台灣成員周子瑜再度遭到工作人員忽視，同個成員Mina竟連續放了2次，子瑜已不是第一次遭到JYP如此對待，引起大批粉絲不滿，灌爆官方IG留言「故意的吧」。

▲TWICE即將回歸，專輯介紹封面竟少了子瑜。（圖／翻攝自TWICE JAPAN OFFICIAL IG）



TWICE即將回歸，9位成員化身湖水女神，鏡頭以貼近五官的方式拍攝，沒想到，官方於1日貼出專輯介紹竟出包，子瑜並未出現在單人專輯封面的介紹文內，而是被Mina重複放了2次，JYP在官方帳號PO文，卻再次忘記子瑜的存在，令歌迷氣到不行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲官方後來緊急撤換照片，但粉絲已經氣歪。（圖／翻攝自TWICE JAPAN OFFICIAL IG）



該張照片雖然馬上就被撤換，但還是被粉絲截下，且大批歌迷湧入留言痛罵「為什麼又出錯，子瑜真的有被受到重視嗎」、「沒放子瑜到底在幹嘛」、「好多次工作疏漏都是在子瑜身上，是故意的嗎」、「超誇張」，紛紛要求官方向子瑜道歉。

▲子瑜經常發生被JYP忽略的疏失。（圖／翻攝自TWICE JAPAN OFFICIAL IG）



TWICE近來正在忙於第五次世界巡演「READY TO BE」，7月預計前往日本，分別在大阪、東京、橫濱有演出，忙碌之餘，官方還出現疏失，令歌迷憤恨不已，希望JYP多多重視子瑜。