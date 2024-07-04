鋒菲依然熱戀ING！謝霆鋒聽觀眾提王菲名字「羞到蜷縮倒退」：這坑逃不掉

記者劉宛欣／綜合報導

香港犯罪片《海關戰線》由謝霆鋒首次擔任電影的動作指導，更親自上陣演出多場動作場面，他私下為了這次作品進行了一年的地獄訓練練出驚人的冰塊腹肌，近日他為了電影勤跑宣傳，在一場影人見面場上，被粉絲挖坑提到了女友王菲，讓他當場害羞到轉身逃走，直呼「這坑根本逃不掉」，超真實的反應在陸網引發熱烈討論，衝上了熱搜。

▲謝霆鋒與王菲復合多年依舊熱戀狀態。（圖／翻攝自微博）

謝霆鋒近日參加了電影《海關戰線》宣傳活動，現場開放給影迷提問，有粉絲直接挖坑「如果你的愛人跟你的上司是對立的關係，那您是選擇幫助自己的愛人還是上司呢？」謝霆鋒先是笑著回答：「我先贏這個上司，再跟妳過這個平淡的日子，我覺得兩個不衝突，但是需要分配好時間。」怎料夏秒粉絲突然直球對決「我相信菲姐（王菲）跟楊老闆（楊文杰）都會很喜歡鋒哥這個答案！」

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▲謝霆鋒聽到王菲名字的反應超害羞。（圖／翻攝自微博）

謝霆鋒聞言整個人害羞到蜷縮起來，轉過身退了好幾步，接著回答這名機靈的粉絲「這個坑根本就逃不掉！」謝霆鋒超真實的反應使得「謝霆鋒聽到粉絲說王菲的反應」關鍵字火速登上微博熱搜，大陸網友被閃得心甘情願，紛紛留言「原來愛一個人真的是眼裡有光的」、「他倆怎麼還像二十歲談戀愛時的甜蜜」、「20多年了…只要一提王菲名字就害羞成這樣」、「我們都老了，鋒菲還在熱戀」。

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