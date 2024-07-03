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江坤俊老婆「曾為家庭改名」！　上節目曝代價全場驚：犧牲好大

記者黃皓瑋／綜合報導

外科名醫江坤俊今（3日）遭週刊爆料，與護理師深夜在公寓共處11小時，引發爭議，不過他與老婆劉藺秦稍早共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」，否認出軌指控。隨著傳聞延燒，夫妻2人過去上節目的片段也被翻出，其實江坤俊曾透露老婆「為了家庭運勢」改過名，還算命師警告改名的代價是「會變胖」。

▲▼江坤俊、劉藺秦。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲江坤俊、劉藺秦曾一起上節目談婚姻生活。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

江坤俊與劉藺秦4年前登上《單身行不行》，大談婚姻生活，江坤俊透露老婆原名「劉玉靜」，之所以改名為劉藺秦，是為了家庭運勢。原來2人過去曾拜訪1位信任的算命師，該算命師表示，「劉藺秦」這個名字會讓家庭「越來越旺」，她因而聽從建議改名。

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不過江坤俊也透露，當時算命師曾說改名的代價是「會變胖」，而後來劉藺秦因為懷孕體重增加，產後15年來曾多次嘗試減重，但效果並不理想，她因此笑稱這是「改名的代價」，讓現場來賓直呼「犧牲太大」。

外送稿用　 ▲▼江坤俊醫師 。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師 ）

▲江坤俊、劉藺秦共同發聲回應出軌傳聞。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師 ）

江坤俊今日遭指控與同院護理師整夜共處，對此江坤俊透過經紀人發聲，澄清他和該名護理師只是熟人關係，隨後他也與劉藺秦共同做出回應：「江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」

▼江坤俊、劉藺秦《單身行不行》。（翻攝自YouTube／東風衛視。如遭刪除請見諒）

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