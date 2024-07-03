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沒救場熱狗！Lulu挨批金曲獎失職　經紀人「親還原後台情況」

記者張筱涵／綜合報導

第35屆金曲獎於6月29日落幕，其中Mc HotDog熱狗表演時，發生了麥克風沒聲音的突發狀況，最後直接重新表演。而主持人Lulu（黃路梓茵）因此被Threads上的網友指責「失職」、「不專業」，對此，經紀人特別親自回應該名網友，還原當天後台的情況。

▲第35屆金曲獎星光大道，頒獎典禮主持人Lulu 黃路梓茵。（圖／攝影中心攝）

▲Lulu是今年金曲獎典禮主持人。（圖／攝影中心攝）

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Threads上一名網友發文指責：「Lulu妳今晚失職了，妳今晚很不專業！很不敬業！妳完全忘了今天是主持人不是表演者！尤其當Hotdog表演出狀況時妳沒有第一時間出去救援解危？」

對此，Lulu經紀人Daniel於2日回應，當麥克風問題發生時，Lulu正在換裝，因此並不知情，當收到通知演出麥克風出狀況時，他立即指示Lulu穿好鞋子準備出場，但隨後接獲演出導演的指示，要直接下音樂並從原地重新開始表演，因此Lulu沒有出場。Daniel強調，這些決策幾乎在一瞬間完成，並表示理解觀眾可能的不滿。

經紀人Daniel也表示歉意，承認無法讓所有人都滿意，但他們已經盡心盡力地完成每一個環節和任務。他強調，在現今社會中，要讓100%的人滿意是非常困難的，並呼籲彼此尊重和保持善良。Daniel感謝觀眾對金曲獎的支持，並表示將會虛心接受建議，持續改進。

▲▼lulu經紀人回應網友。（圖／翻攝自Threads）

▲Lulu經紀人回應網友。（圖／翻攝自Threads）

而作為面對事件的當事者，Mc HotDog熱狗則在2日表示，在下台到典禮結束前，有許多相關單位的長官和工作人員前來表達歉意。然而，其實他根本沒有放在心上，甚至覺得這次的演出事故，可能會在多年後成為「超屌的故事」，對於這樣的插曲態度輕鬆，出道多年來也遇過很多次，自己是Hold得住的，同時也沒有責怪任何人，希望外界不用過度擔心。

▲▼熱狗 MC HotDog。（圖／翻攝自FACEBOOK／熱狗 MC HotDog）

▲MC HotDog熱狗本人並沒有放在心上。（圖／翻攝自FACEBOOK／熱狗 MC HotDog）

【Lulu經紀人Daniel回應全文】

嗨嗨你好，我是Lulu的經紀人我是Daniel。
謝謝你提出的建言，我們虛心受教。
不過在現場的狀況是這樣的：第一時間麥克風出問題時，我們並不知情，實話也是我們當時正在換裝，很抱歉，若要一個女孩子衣服穿到一半就衝出來，真的也是有礙觀瞻。而正當我們收到通知，演出的麥克風出狀況時，我第一時間指示她立刻穿鞋並把她送到側台準備出場，於此同時，我們接獲指示MC HotDog熱狗的演出導演回覆，要直接下音樂並從原地開始表演請勿出場，基於尊重導演和演出考量，我們沒有出場。也許很難想像，但這些過程幾乎一瞬之間。
希望上述的現場狀況有為你解答。
抱歉，也許不盡人意，而有人喜歡就會有人不喜歡，不過我自認我們很盡心盡力地在完成每一個環節和接獲的任務，如果有何處會讓人不舒服或不喜歡，我們深刻自省也愧歉。現今社會要做到讓100%的人喜歡或毫無怨言絕無可能，我想我們只能彼此尊重，同時保持善良。
謝謝你看金曲獎。

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關鍵字

金曲獎, Lulu, 黃路梓茵, Mc HotDog熱狗

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