「男團模範」泰民爆當《Road To Kingdom 2》主持人！　韓網一片好評

記者張筱涵／綜合報導

南韓綜藝節目《Road to Kingdom》過了4年即將製作第二季，預計9月開播，今（3日）傳出主持人將由SHINee成員泰民擔任後，韓網的反應都超級好，韓媒更盛讚他是「男團模範」。

▲泰民傳出將擔任《Road to Kingdom》第二季主持人。（圖／翻攝自Instagram／xoalsox）



綜合韓媒報導，泰民2008年以SHINee成員出道，並在2014年推出首張個人專輯《ACE》，不只在團隊內唱跳表現優異，個人活動也都走出獨特風格，是許多後輩的模範，這次將擔任《Road to Kingdom》主持人，節目預計在9月開播。對此，電視台Mnet回應「正在積極討論由泰民擔任《Road to Kingdom》新一季主持人」。

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▲《Road to Kingdom》第二季將於9月播出。（圖／翻攝自X／MnetKR）



韓網得知消息後都抱持正面看法，更有人因此願意收看，「喔！覺得他很適合當導師」、「很適合他」、「喔！雖然我不是粉，但泰民很適合，而且有很多後輩都喜歡他」、「他很常被提到是男團模範，跟這節目真的很適合」、「我很喜歡泰民，要看才行了」。

《Road to Kingdom》第一季於2020年播出，當時邀請到PENTAGON、ONF、GOLDEN CHILD、THE BOYZ、VERIVERY、ONEUS和TOO參加，每團在不同主題的競演都使出渾身解數，最終優勝團隊獲得參加《Kingdom》的參與權，當時的冠軍是THE BOYZ。

而這次《Road to Kingdom》第二季將進行大規模改革，不同於前作作為續集《Kingdom》參賽資格預選賽的定位，這次Mnet計劃將《Road to Kingdom》打造成為獨立品牌，作為其「K-pop男團崛起計劃」的一部分，再次聚焦那些擁有實力和潛力的男團。

為了全新改版，節目的構成將與之前有所不同。距離上次播出已有約4年之久的《Road to Kingdom》，此次將以全新的副標題和不同於以往的構成播出。節目計劃不僅展示激烈的比賽，還將加強真實秀的元素，全方位展現參賽者的隱藏魅力。此外，與後續作品直接相關的原有優勝特權也將有所變化。