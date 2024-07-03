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張員瑛「整頭染金」公主切新髮型曝光！　換掉黑髮變真人芭比

記者顧齊祐／綜合報導

南韓大勢女團IVE成員張員瑛，出道至今擁有超高人氣，2日她無預警在個人Instagram帳號發佈了多張照片，貼文中可見張員瑛一改以往黑髮造型，改以亮麗的金色公主切亮相，此文一出，馬上引發粉絲熱議。

▲張員瑛一改往日黑髮造型，轉變淡金色公主切。（圖／翻攝自Instagram／@for_everyoung10）

▲張員瑛一改往日黑髮造型，轉變淡金色公主切。（圖／翻攝自Instagram／@for_everyoung10）

張員瑛自出道以來，時常以黑色長髮造型示人，2日張員瑛突然在個人Instagram發出一系列照片，可以看到她一改往日形象，轉變成亮麗的淡金色長髮公主切，白皙的皮膚配上淺髮造型顯得更加透亮，彷彿仙女轉世。

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▲張員瑛亮麗金色長髮，猶如人間芭比。（圖／翻攝自Instagram／@for_everyoung10）

▲張員瑛亮麗金色長髮，猶如人間芭比。（圖／翻攝自Instagram／@for_everyoung10）

而這不是張員瑛第一次改變髮型，今年3月她也因為代言而換上短髮妹妹頭造型，轉變清純學生妹。如今又換成金長髮公主切，馬上就在網路上掀起熱烈的討論，網友們紛紛表示「根本是仙女轉世！」、「最美人間芭比」、「女神員瑛」

▲張員瑛短髮造型宛如清純學生妹。（圖／翻攝自Instagram／@for_everyoung10）。（圖／翻攝自Instagram／@for_everyoung10）

▲張員瑛短髮造型宛如清純學生妹。（圖／翻攝自Instagram／@for_everyoung10）

張員瑛因精緻的臉蛋、173公分的高䠷好身材，擁有超高人氣。所屬的女團IVE出道僅短短3年，便創下多項紀錄，成為當紅一線團體，今年5月她們也帶著迷你專輯《IVE SWITCH》回歸舞台，主打歌〈HEYA〉至今更是累積了近5,000萬點擊，洗腦旋律讓人留下深刻印象。

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