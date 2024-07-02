《不夠善良的我們》霸榜上半年收視排行！　林依晨聞喜訊發聲了

記者黃庠棻／台北報導

MyVideo公布2024年上半年收視排行，台劇收視亮眼，除了《不夠善良的我們》稱霸上半年戲劇冠軍，《我的婆婆怎麼那麼可愛2》也獲得第二名寶座，另外台灣實境秀也獲得觀眾喜愛，像是《花甲少年趣旅行》、《Ozone 夏日青春冒險》都有忠實觀眾支持。

▲MyVideo 2024上半年收視榜出爐。（圖／MyVideo提供）

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔與柯震東主演，「金獎編劇」徐譽庭執導的《不夠善良的我們》深刻描寫男女內心，開播引起熱議，稱霸MyVideo收視日榜前十名長達2個月。林依晨得知奪冠消息興奮透露，「很開心自己參與的好戲能在觀眾們的生活中激起這麼多的共鳴與迴響，祝願我們都能珍惜並以自己走過的路為傲！」

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▲林依晨。（圖／公視、MyVideo提供）

徐譽庭也透露，從製作《不夠善良的我們》之始，所有幕前幕後的工作人員都信念一致的想訴說一個能和觀眾「交心」的故事。因此不論從故事本體到各項製作環節，我們都以「深深共鳴」為最大的目標，所以能得到觀者如此的支持，真的非常的感動。一如量子糾纏，我們感動了觀者，而觀者也感動了我們，一直是所有創作源源不斷的最大力量。謝謝所有與我們糾纏的觀眾，我們才能繼續說著屬於台灣的好故事。」

▲《不夠善良的我們》霸榜2個月。（圖／MyVideo提供）

除了《不夠善良的我們》之外，目前正在熱播中的《我的婆婆怎麼那麼可愛2》聲勢高漲，奪下戲劇榜上半年亞軍，製作人陳慧玲感動表示，「非常感謝觀眾們的喜愛，希望有為您和家人朋友，帶來一起笑笑哭哭的美好療癒時光，也祝福大家能因為看《婆婆2》，擁有更美好開闊自在的生活。也感謝大家每週都來聽《我的婆婆》的人生驚句，有聽有保佑，包你又哭又笑不無聊，生活更美好。」