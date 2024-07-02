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家家傲登陸綜驚豔全網！　經典夯歌《命運》破6億點閱超狂

▲▼ 家家預告今年即將發行新專輯。（圖／浙江衛視天賜的聲音提供）

▲ 家家預告今年即將發行新專輯。（圖／浙江衛視天賜的聲音提供）

記者翁子涵／台北報導

家家日前擔任第35屆金曲獎的表演嘉賓，引領由60位歌者組成的唱詩班共同帶來耐人尋味的混聲合唱，表演引來熱烈迴響，而近日她也登上了浙江衛視節目《天賜的聲音》，與姚曉棠合唱蕭亞軒經典曲目〈錯的人〉，兩人完美的合音演出驚豔全場，不僅受到評審的青睞，也贏得網友一致好評，直呼家家是「寶藏歌手」，許多歌迷紛紛敲碗家家推出新作品，睽違5年未發專輯的她透露：「今年真的要發新專輯了，目前正在努力籌備中，很快就會跟大家見面！」

▲▼ 家家唱功征服全場。（圖／浙江衛視天賜的聲音提供）

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▲▼ 家家唱功征服全場。（圖／浙江衛視天賜的聲音提供）

▲▼ 家家預告今年即將發行新專輯。（圖／浙江衛視天賜的聲音提供）

此次是家家首度參與《天賜的聲音》的錄製，她坦言心情非常緊張，不過表演時卻讓人絲毫感受不到任何緊繃感，現場觀眾的熱情歡呼也讓她逐漸放鬆心情，雖說這是家家第一次現身《天賜的聲音》，不過由於張碧晨與汪蘇瀧曾在節目中選唱家家2013年發行的歌曲〈命運〉，讓她早已以另一種形式登上這個舞台。

〈命運〉繼「不要命不要清醒」抖音熱潮後，因《天賜的聲音》再掀起一波熱潮，這首歌2年內在騰訊音樂平台創下破6億播放次數、在QQ音樂平台2年寫下破3億播放數，深受歌迷喜愛，對此家家表示：「很感謝大家對這首歌的喜愛！」而這次在節目中，身為原唱的家家更與張碧晨即興清唱了一段〈命運〉，兩人的美聲演繹引起全場驚呼，贏得了觀眾的熱烈掌聲。

家家在節目中分享了自己從小到大的音樂歷程。事實上，她與家人們都是實力備受肯定的音樂人，多年前家家曾與舅舅組成「昊恩家家」，並奪下金曲獎最佳演唱組合獎，而姊姊紀曉君也曾獲得金曲獎，家家則是三度以個人身份入圍金曲獎最佳國語女歌手獎，家家憶起最初是阿姨發掘了她的天份，小時候她也曾許下長大後要當歌手這個願望，沒想到後來因為接觸到和聲的工作、擔任張惠妹的御用和聲，漸漸地從幕後走到了幕前，到現在真正成為了一名歌手。
 

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