搭中捷「不小心坐到博愛座」！驚睹60歲婦反應 姚冠宇：很怕被攻擊

記者潘慧中／綜合報導

創作新人姚冠宇4月推出首支單曲《好吧就這樣》，正式進軍歌壇。工作之餘，他不時會與粉絲分享生活點滴，2日便在社群網站寫下搭中捷不小心坐到博愛座的經歷，「真的很怕被攻擊。」

▲▼姚冠宇分享搭中捷經歷。（圖／翻攝自Threads、Instagram／vanes_yao）



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姚冠宇在Threads透露2日搭乘台中捷運的過程中，一直在剪片。接著，餘光瞄到有對目測60歲的夫妻一上車就走到他旁邊，「我心想對面一整排空的，幹嘛一定要坐我旁邊？」

▲姚冠宇。（圖／翻攝自Instagram／vanes_yao）



不只這樣，老夫妻一坐下來，女方就轉過來盯著姚冠宇看了大約5秒。此時，姚冠宇才驚覺坐到博愛座，他當場跳起來，「我對不起全台灣的『老人、孕婦、行動不便或抱小孩之旅客』。」

▲姚冠宇回應粉絲留言。（圖／翻攝自Threads／vanes_yao）



姚冠宇在留言區坦言，當下真的很怕被攻擊，看到有粉絲建議可以繼續坐時，他則附上一個哭笑不得的表情符號說：「我就擔心她在等車廂坐滿，再來修理我。」

姚冠宇Threads全文：

我今天搭中捷上車就一直在剪片

然後剛剛有一對看起來60多歲的夫妻一上車就走來我旁邊

我心想對面一整排空的

幹嘛一定要坐我旁邊

他們一坐下來

阿姨整個轉過來盯著我看了大概五秒

我才驚覺自己坐到博愛座

整個跳起來

我對不起全台灣的「老人、孕婦、行動不便或抱小孩之旅客」