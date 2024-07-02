金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

記者田暐瑋／綜合報導

「老婆」金智媛前腳剛走，金秀賢即將於6日來台舉辦粉絲見面會，兩人在戲裡太甜蜜，戲外也讓許多網友敲碗假戲真作，不斷有傳聞指出兩人正在交往。1日他在PO出4張自拍照，被發現和金智媛在台灣的活動照相似度極高，沒多久就立刻刪除，引發外界討論。

▲金秀賢和金智媛。（圖／翻攝自《淚之女王》官網）

金智媛日前來台參加時尚品牌活動，當時PO出多張測拍照，而金秀賢1日也在IG上傳粉絲見面會亞巡期間的照片，有趣的是，兩人被發現同樣穿著黑色服裝，也都舉起右手拿手機自拍，頭部微微偏斜，姿勢神同步，在韓網引爆討論潮，對兩人的關係產生諸多聯想，事後金秀賢緊急刪除其中3張照片，也被虧是在避嫌。

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▲金秀賢和金智媛照片中的姿勢一模一樣惹議。（圖／翻攝自IG）



事實上，南韓一名算命師「宮熙神堂」曾在不知情的情況下，替金秀賢、金智媛分析感情走向，在看了2人的生日及八字後表示，彼此互有好感且很合，直指今年一定會爆出緋聞。算命師算出金智媛性格有禮貌且處事小心翼翼，金秀賢在今年事業、名聲雙起飛，有望一路忙到明年，後來在得知自己分析八字的人是金秀賢及金智媛後，除了驚訝外，同時也直呼：「沒見過這麼配的人！」最後更斷言，2人很可能成為第2個玄彬及孫藝真。

▲韓媒報導。（圖／翻攝自韓網）

