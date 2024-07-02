眾量級新片「黃金5秒鐘剩1人喊」！　網失望：不是原本的樣子了

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，交往近9年時間，近期卻頻傳分手疑雲，但雙方皆未正面回應。如今，2人睽違2個月上傳新影片，罕見在鏡頭前同框，但錄製主題卻是分開旅行，互動明顯驟降，再度掀起外界揣測聲浪。

影片一開始，家寧和Andy難得同框，由男方負責掌鏡，一起說明這次影片的主題與內容。接著，便是2人分別單獨旅行的過程，期間，她被規定24小時不能使用手機，雖然過程有些難熬，但也深體會到「享受當下和放下」，真正看見一切的美。

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▲「眾量級」由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

為此，家寧還特別念了一段詩詞：「層層的阻礙，層層的階梯，層層的座位，曾經看見那熟悉的影子，卻忘了原來就在此情相逢，站在原地的早已不是當初，而是積累已久的情分，你是你、我是我，願我們都能自由翱翔及時擁抱。」影片最後，則由她獨自結尾。

然而，影片上傳後，不少網友失望表示「怎麼感覺不是一起拍片的樣子…」、「身為長久關注的粉絲…這部影片完全不是你們原本的樣子了」、「片頭黃金五秒鐘的男生笑容好僵，感覺有想哭的感覺然後撐著笑容說不出話的感覺」、「黃金五秒鐘的Andy根本沒跟著倒數反而一臉尷尬，為了業配硬湊在一起」、「原本其實以為終於要同框了好開心，結果怎麼看完還是好空虛…」，也有人猜測「家寧的詩詞看來已經表達了一切，往事只能回味不能回位了」、「最後那首詩～是不是意涵什麼呢？」。

不過，也有粉絲留言力挺「永遠支持你們」、「終於等到你們的新影片了」、「無論如何都支持你們」、「一群人說變，不接受改變就不要看，到底有誰是喜歡一直一陳不變、不求進步的？」在網路上掀起兩派說法熱議。