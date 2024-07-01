Sandy爆哭！懷孕7個月腰受傷　「妹妹在哪？」1歲兒掀衣親她肚皮

記者劉宜庭／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）目前懷孕約7個月，即將迎來第二個女兒，今（1日）除了分享大兒子「初一」的可愛反應，還提到孕期遇到不適症狀，所幸身旁有神隊友支持，看見丈夫送花說「我想給妳打打氣」，她立刻感動到爆哭，家人之間互動被讚十分溫馨有愛。

Sandy透露，現在只要問初一「妹妹在那裡」，兒子就會掀開她的衣服，親吻一下她的肚皮，「傻裏傻氣的有夠可愛。」不過，她不願兒子被哥哥這個身分制約、規範，因此也頻頻提醒「妹妹是我們家的『另一個小朋友』，不是那些『妹妹比較小所以⋯』，也不是『你已經是哥哥了所以⋯』，你們都是『我們家的小朋友』。」

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▲Sandy分享育兒點滴。（圖／翻攝自IG／Sandy）

最近，Sandy發現初一的表現有了明顯的變化，似乎什麼都懂了。兒子開始有自己的要求，會跳舞告訴父母他想聽什麼歌，會用簡單的詞語表達自己想吃水果，或是需要抱抱的需求。然而，初一的情緒也變得更加波動，經常會出現情緒爆發的情況，讓Sandy感到有些無奈：「譬如昨晚一路嗨到半夜三點，睡三個小時後又六點起來要聽歌。」

Sandy也提到，最近身心壓力變大，「除了許多可預期與不可避免的變化之外，還加上莫名其妙用傷的腰，某些角度會突然痛到全身動彈不得。」不過，當她抱著兒子溫熱柔軟的小身軀，又瞬間感受到美好，「雖然你不明白為什麼沒辦法站著抱抱走來走去，揪起眉頭緊緊盯著我，聽我努力解釋⋯唉，我會不斷不斷跟你好好解釋，也會一直一直認真回答你的問題⋯。」

「反正，我很愛你，也很感謝你出現在我的世界裡。每一個階段都不那麼輕鬆愜意，我的確也有不少起伏不定憂愁煩惱的日子。」Sandy透露，當她打字打到這裡，突然收到丈夫送花的驚喜，聽見老公安慰「妳壓力一定很大，我想給妳打打氣」，她接著說：「然後我就爆哭了。」

▲Sandy收到丈夫送花驚喜感動到哭了。（圖／翻攝自IG／Sandy）

文末，Sandy轉換心態，用正面角度看待這一切：「好吧，日子本來就是一直變來變去，這或許也是我學習放鬆的功課之一，一切都會很好的，就像我每天睡前跟初一講的⋯『寶貝，明天也會是很美好的一天喔！』」