血尿1個多月！呂如中「進行癌症檢查」沮喪險被車撞　結果曝2處腫脹

記者張筱涵／綜合報導

廣播主持人兼作家呂如中今（1日）透露，血尿狀況持續一個多月，被醫生建議進行癌症相關檢查，沮喪無比的他走在仁愛圓環時差點被車撞，所幸檢查結果並沒有癌細胞，打顯影劑發現腎和輸尿管很腫，馬上到手術房震石，現在就等碎石跟著尿一起排出來。

▲呂如中。（圖／翻攝自FACEBOOK／呂如中）



呂如中回憶30歲時曾在同一家醫院接受檢查，當時一天拉3到8次肚子，但醫生無法找出原因。他猜測可能是當時「腸躁症」還不夠被大眾認知，醫生甚至曾說可能是癌症，忍不住說「醫生大人呀，您們的一句話，足以左右我們的情緒和人生啊。」

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如今血尿1個多月又照不到石頭的情況下，呂如中聽到醫生說「朝癌症方面檢查」整個心一沉，走在仁愛圓環差點被車撞，深深受到影響，前陣子分享曾被藍鵲狠抓頭的時候，其實心裡還有一個想法就是「當頭棒喝，你會沒事的」。

在過去的一周腰痛又心情焦慮，呂如中每天都在回診檢查，包括驗尿、紥針、X光等，幸好上周六的檢查結果並未發現癌細胞和其他壞東西。後來接受顯影劑檢查，發現腎和輸尿管腫大，並找到了一顆石頭，於是立刻進行了震石手術。

▲呂如中接受一連串的檢查，發現腎、輸尿管腫大，且有發現石頭。（圖／翻攝自FACEBOOK／呂如中）



呂如中表示，現在他正在等待碎石隨血尿排出。他描述自己在冰冷的手術台上，無法動彈，只能忍受震波帶來的酸痛。最後寫道，什麼都不重要，健康最大，平安第一，並祝福所有人。