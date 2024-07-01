李運慶育兒沮喪　洪詩揭「夫妻曾鬧不愉快」：講開才知道

記者許逸群／台北報導

才剛生產完4個月的洪詩，身材恢復快速，不僅有神隊友老公李運慶幫忙照顧小孩，女兒「哺哺」更是天使寶寶，大概晚上8點就會入睡，而且通常一覺到天亮！之後就是洪詩和老公兩人的美好時光。《嬰兒與母親》雜誌特別邀請她帶女兒拍攝封面，分享新手媽媽忙碌卻快樂的育兒生活。

▲洪詩與女兒「哺哺」。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

從產後到現在，洪詩和李運慶曾經因為小孩有過一次不愉快，「老公覺得哺哺在我身上都很容易被哄睡，也比較安穩。而他在哄睡哺哺時，則要花比較長的時間，讓他覺得沮喪。」當時洪詩建議他作法，可是卻讓李運慶有被糾正的感覺，「後來就真的是講開，我才知道原來他是這樣想。」

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▲洪詩分享育兒經。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

因為身邊蠻多有育兒經驗的媽媽朋友，所以洪詩有問題的時候打個電話就能找到建議或方法。不過，她仍有遇過狀況，「我覺得我快要面臨崩潰。」因為李運慶要去拍戲3天，所以洪詩要獨自照顧哺哺，「我本來以為我應該蠻了解哺哺，我自己一人也沒問題。」小孩突然無來由爆哭，讓她手忙腳亂。

接下來，洪詩會想要再生二寶，「我比較希望是一個男寶！」長輩完全沒有給壓力，而是洪詩自己覺得一子一女剛剛好。只不過現階段新手父母的生活，還蠻累人的，洪詩笑說，但也不能拖太晚，畢竟時間不等人。