金曲獎消失大陸熱搜！　巴奈「天安門」發言炸翻…全平台屏蔽

記者陳芊秀／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮於昨日（29）落幕，然而典禮過程爭議不斷。獲得台語最佳專輯的歌手巴奈在台上致詞：「金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」言論令陸網炸鍋，「金曲獎」關鍵字閱讀量高達43億，仍從微博熱搜消失。

▲巴奈（左）得獎致詞提及「天安門」，陸網炸鍋。（圖／台視提供）

巴奈憑專輯《夜婆 Iā-Pô》榮獲第35屆金曲獎最佳台語專輯，致詞提及「天安門」，引發陸網議論，當地網友疑惑金曲獎突然被所有平台「屏蔽」，還主動問「發生了什麼？」眾人怒斥出現政治言論，沒有具體說明致詞內容。

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本屆金曲獎創下史上報名熱烈盛況，報名專輯共1567張，有2萬4078歌曲報名，比10年前多一倍。根據平台公開數據，「金曲獎」原本是微博熱搜關鍵字詞，當晚9點更是達到高峰，隨後熱度開始下降，仍有音樂博主持續更新得獎結果，但是當地樂迷對得獎結果有支持也有不滿。而「金曲獎」的閱讀量仍高達43億。

▲金曲獎微博破43億閱讀量，如今消失熱搜。（圖／翻攝自微博）

另外「巴奈」在大陸微博搜尋時，僅會出現動漫相關內容，沒有金曲獎相關的訊息。有關「金曲獎巴奈發言」、「巴奈發言」等都沒有出現相關內容。