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胡歌《繁花》白玉蘭奪「最佳男主角」　王家衛首戰影集抱回五獎

記者蕭采薇／綜合報導

第二十九屆上海電視節白玉蘭獎，競爭激烈，在這百花齊放之態中，《繁花》作為2024年最受矚目的電視劇作品，在當晚閃耀異常。一舉榮獲白玉蘭獎最佳影片、最佳男主角、最佳編劇（改編）、最佳攝影、最佳美術多項大獎。

▲ 《繁花》胡歌獲得「白玉蘭獎」最佳男主角。（圖／澤東提供）

▲ 《繁花》胡歌（中）獲得「白玉蘭獎」最佳男主角。（圖／澤東提供）

《繁花》改編自作家金宇澄「五個一工程」及茅盾文學獎獲獎同名小說，故事設定在20世紀90年代的上海，主要講述了以阿寶為代表的小人物利用時代機遇和個人才華，在充滿挑戰的社會浪潮中勇敢迎難而上，通過堅韌不拔的努力和決心，逐步改變自己的命運並實現個人成長的故事。

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《繁花》獲得白玉蘭九項提名，包括導演王家衛、胡歌、唐嫣、董勇和范湉湉等，最終抱回最佳影片，胡歌獲得最佳男主角，秦雯獲得最佳編劇（改編），以及最佳攝影、最佳美術五項大獎。

▲ 《繁花》胡歌獲得「白玉蘭獎」最佳男主角。（圖／澤東提供）

▲ 王家衛《繁花》在「白玉蘭獎」抱回五獎。（圖／澤東提供）

斬獲多項白玉蘭獎，也是對王家衛導演深耕作品多年的肯定和鼓勵。「寶總」飾演者胡歌代表劇組在最佳劇集的答謝詞中說到：「繁花是一台戲，是大家努力的成果，所以這個榮譽應該屬於劇組的每一個人。」

 

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胡歌, 繁花, 王家衛

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