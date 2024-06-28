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黃山料稱「能抵擋家暴是合適對象」　網紅傻眼批毒雞湯：供X小？

記者劉宛欣／綜合報導

暢銷知名作家黃山料曾蟬聯三年誠品暢銷冠軍，他平時經常在社群上分享心靈雞湯，網路上的評價兩極。日前，他前往馬來西亞參加記者會，在記者會上提到了尋找合適對象的標準，意外在網路上再度掀起熱烈討論。網紅「美到沒朋友」28日在臉書分享該段言論，直批「根本是餵生病的人喝一口毒雞湯！」

外送稿用▲黃山料在大馬記者會的言論引發關注。（圖／翻攝自黃山料臉書）

▲黃山料在大馬記者會的言論引發關注。（圖／翻攝自黃山料臉書）

美到沒朋友28日在臉書粉絲專頁發文，附上了黃山料大馬記者會的影片截圖，他坦言「老實說，我對黃3料（黃山料）沒什麼感覺，不會到厭惡，對我來說就是個商人，每個時代都會有這樣的人」，接著提到黃山料在記者會上的發言「如果你可以跟他的不健康和平共處，表示那個人就是你的合適對象」。

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外送稿用▲黃山料在大馬記者會的言論引發關注。（圖／翻攝自黃山料臉書）

▲美到沒朋友轉發黃山料演說影片截圖。（圖／翻攝自美到沒朋友臉書）

黃山料為了這段話舉了一個例子「假如有一個人他總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象」，讓美到沒朋友傻眼直呼「WTF?會看雞湯文的讀者很多都是迷失方向脆弱的存在，結果這在供三小，根本就是餵生病的人一口毒雞湯！」相當不認同黃山料的說法，對處在家暴處境的人一點幫助都沒有。

網路上針對黃山料的發言掀起熱烈討論，網友紛紛評論「好怕有人真的聽進去，還覺得自己碰到是真愛，如果碰到家暴真的快陶(快逃)」、「家暴的人不適合有對象」、「不是家暴零容忍嗎？為什麼要忍受家暴的人」、「抵擋住家暴是每天回家都在格鬥嗎？」，但也有少部分人解析稱黃山料本意不是要人忍受家暴，只是舉例不當。

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