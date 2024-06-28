台北的房子貴又醜！廖人帥宣布買房失敗…列7點：耗費生命賺來的錢

記者陳芊秀／綜合報導

藝人廖人帥昨日（27）深夜發文，宣布台北買房失敗。他表示目前只能選擇先租。他坦言在比較房價後，發現台灣的房子「大多」都不符合他的審美標準，特別強調他並非指所有房子都醜，但大多數房子的外觀和價格讓他難以接受。

▲廖人帥宣布買房失敗，並說：「台北的房子是又貴又醜。」（圖／翻攝自臉書）

廖人帥列出7點，詳細描述台北房子的「醜」。第一是「建築外觀」，例如整棟大樓覆滿廁所白瓷磚的設計。第二是「窗外景色的醜」，建築外觀大多都醜，聚在一起，窗外景色儼然成為醜的大合照。第三是「街區醜」，街區的環境也不佳，人車擁擠，讓人不想散步，除非在夜深人靜的時候。第四點是「堪用的醜」，許多建築僅僅達到堪用的標準，但材料選用不佳。

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房子的內部裝潢也是問題所在，廖人帥列的第五點是「破爛舊的醜」，有些廁所，赤著腳會不自覺扭成一團，因為不敢踩。第六點是「有錢的醜」，售價超貴，但是內部裝潢像是鄉土劇總裁CEO的家，第七點留給大眾自己感受。

廖人帥總結說道，大家尋求的是合理的價格，他認為醜的房子不是不可以接受，但至少應該便宜。價格對比現況實在太不合理，「耗費生命辛苦賺來的錢，買這些又醜又貴的破東西，真的太酷了！」他最後更嘆「老舊沒罵道」，台灣地震頻繁，爆炸老房還可以賣那麼貴。

▲廖人帥發文。（圖／翻攝自臉書）

網友笑讚廖人帥言論「超中肯」、「大實話」、「終於有人說出實話了」、「認同到不行」。眾人建議買地自己蓋，有人說「重劃區可能比較符合」。

【廖人帥臉書全文】

宣佈～這輪買房失敗，現在只能先租，慢慢看到再買⋯比對價格，台灣的房子「大多」都醜(酸民勿嘴，我是寫「大多」，不是所有），然後台北的房子是又貴又醜。

醜又分多種：

1.建築外觀的醜，尤其是把廁所白瓷磚貼滿整棟大樓的。

2. 窗外景色的醜，因為建築外觀大多都醜，聚在一起，窗外景色儼然成為醜的大合照。

3. 街區的醜，行走在醜的大合照裡，再加上人擠車擠，根本不會想散步，除非夜深人靜。

4.堪用的醜，便宜行事，堪用就好，鐵皮用到滿（其實鐵皮也有好看的，但不知怎麼老挑醜的用）

5.破爛舊的醜，最怕有些廁所，赤腳腳趾會不自覺扭成一團，不敢踩的那種醜。

6.有錢的醜，賣超貴，但裡面裝潢像是鄉土劇總裁CEO的家。

7.（留給你們自己感受）

老實說啦，大家要的就是一個合理，醜不是不可以，醜就至少應該要超便宜，價格比對現況真的太不合理，大家耗費生命辛苦賺來的錢，買這些又醜又貴的破東西，真的太酷了！

啊！老舊沒罵到⋯台灣地震那麼多，爆炸老房還可以賣那麼貴，最酷