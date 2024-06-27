咪妃遭黑粉嗆「一堆外流片」反擊！　公開對話認了：後悔沒告小玉

記者王靖淳／綜合報導

網紅咪妃平時用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，日前她上傳一段影片，結果底下留言卻有網友吵了起來，其中一名網友甚至說她閒到一堆外流片。為此，咪妃看到留言後氣得私訊對方，今（27）日她也在IG公開彼此的對話，同時也表示：「希望大家在攻擊其他人之前，都能冷靜思考事情的原委。」

▲咪妃平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／咪妃Julia）

影片中，咪妃透露有名黑粉聲稱她的外流影片滿天飛，當她主動私訊對方要求觀看所謂的外流片時，對方竟回說只是不滿黑粉的素質，且曾在群組中看到她的外流片，所以才會這樣說。咪妃表示，對方發現是她本人私訊後，雖然立刻道歉，不過仍是被她罵了一頓。

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▲咪妃不吝嗇與粉絲分享日常。（圖／翻攝自Facebook／咪妃Julia）

咪妃坦言，她確實看過自己的換臉片，效果逼真得讓她都感到不好意思。當時，在聽取朋友們的建議後，她決定不對網紅小玉提告，如今遭到黑粉攻擊，讓她非常後悔當時的決定。咪妃最後也意識到，該黑粉其實只是被風向帶著走，因此，她選擇原諒對方。該黑粉後來還發了一篇道歉文，表達自己對咪妃的歉意。

▲咪妃反擊酸民留言。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃在文末強調，在這個網路資訊快速傳播的時代，希望大家在討厭或謾罵一個人之前，都能冷靜求證。她強調，言論帶來的傷害不亞於拳頭，希望這次的經歷，能讓更多人意識到謠言和誤導信息所帶來的影響，無奈表示：「希望大家在攻擊其他人之前，都能冷靜思考事情的原委。我只是沒想到小玉事件過了這麼久，還是被散播是外流影片。」