《長夜盡頭的微光》生活的困難仍在　但要有持續走下去的動力

文／女子學

幾年前，以《接棒家族》獲得日本本屋大賞的作家瀨尾麻衣子，因患有恐慌症而導致生活有了天翻地覆的改變，凡事逐漸無法自我掌控，甚至失去了「快樂」的感受，而這段患病的歷程，也成了《黎明前的全部》這本最新療癒之作的起點。

翻拍《黎明前的全部》的電影《長夜盡頭的微光》，講述平時溫和有禮的藤澤美紗（上白石萌音飾），因嚴重經前症候群（PMS）所苦，每月會發病一次，無法掌控情緒她便會對身邊的人發火；而藤澤的同事山添孝俊（松村北斗飾）同樣被恐慌症折磨著。一樣被身心疾病所擾的兩個人，在不知不覺中成為了彼此的後盾。

▲翻拍《黎明前的全部》的電影《長夜盡頭的微光》。（圖／《長夜盡頭的微光》劇照，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不是戀人，也不是朋友，那般特別的存在。」



「說了有什麼用？誰能真的感同身受呢？」人們患有疾病時，內心的煎熬總是難以啟齒，就算真的鼓起勇氣說出口，又有幾人能理解？久而久之，不僅封閉了與他人交流的管道，更失去了自我。藤澤在發現山添似乎罹患恐慌症後，便不時地為他解決困境，像是給無法搭電車的他送來自行車、幫他剪頭髮等，在感受到藤澤善意的同時，山添也試著理解什麼是經前症候群，更在藤澤快被煩躁感淹沒時，轉移她的注意力來緩解。

「這部電影不是要描繪經前症候群或恐慌症的症狀，而是講述那些由於無法控制的不合理原因而無法按照自己意願工作的人們的故事。」導演三宅唱沒有將「疾病」做為主軸，而是細膩刻劃同樣飽受身心疾病所累的兩人，那對彼此伸出援手並努力轉化內心不安情緒的過程。而這段相知相惜的關係，也沒老套地渲染成愛情，反而是著重在人與人之間的善意交流，一起對抗疾病的戰友。

「無論是喜悅滿盈的一天，或是沉浸於悲傷的一天，只要地球持續轉動，就必定會結束。接著，新的黎明將會到來。」



《長夜盡頭的微光》很生活化地呈現主角們的煩惱與遇到的難題，就如同你我或是身邊的人都有可能面臨那樣的情況。每個人都有可能遇到一些過不去的坎，隨之陷入低潮，而片中人物間的相處，沒有過於聖光的美化，只是默默地告訴著我們，那怕只是釋出一點點善意，都有可能成為照亮某個倍受折磨的人心中的光，甚至被拯救的那個人是我們自己。

沒有高潮迭起，《長夜盡頭的微光》的故事發展慢慢鋪陳，淡淡的，卻莫名地揪住心頭；看似平凡的對話倏地酸了鼻頭，過往那些難過的日子一一浮現眼前，那一刻也明白了什麼。每天發生的事情，有好有壞，但一天終會過去，然後又迎來另一個明天，或許有無數個困境在前方，但這就是真實人生，就算無法找到解答，仍可以學著與它們共存。

有時我們會處於常規之外，一切皆未能如自己所預期地發展，而《長夜盡頭的微光》所帶來的淡淡暖意，或許能稍微慰藉那些「無能為力」的時刻。

延伸閱讀

韓國感人電影《鬼媽媽的假期》：不要覺得對不起，要笑著生活！

《瀑布》：鍾孟宏導演首部女性敘事電影，在疫情時代窺見母女難以直述的情愫

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。