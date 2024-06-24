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葉諾帆遇車禍「命根子遭碾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，邀請藝人葉諾帆、卡古、心理諮商師吳姵瑩及魏正棻律師共同分享「吃苦當作吃補！人生倒楣事怎麼這麼多！」藝人葉諾帆聊及大學時遇重大車禍，遭卡車輾過下半身，骨盆腔粉碎性骨折，他說：「差不多就是命根子壞了！」

▲▼葉諾帆遇重大車禍輾過下半身 曾求接到14次病危通知的媽媽讓他離開。（圖／和展影視提供）

▲▼葉諾帆遇重大車禍輾過下半身，曾求接到14次病危通知的媽媽讓他離開。（圖／和展影視提供）

葉諾帆回想大學時正成為職棒練習生，可說是前途無量，某日騎車時被聯結車捲入輪子下被拖行50公尺，「駕駛緩慢走下車查看，我跟他說你壓到人了快倒退，我抓著底盤支撐，幸好沒被再輾第二次。但車子倒車時也是經歷了另一次痛苦。」

送醫後有骨盆腔粉碎性碎裂、大腿骨折、尿道斷裂，他說：「差不多就是命根子壞了。」葉諾帆待在加護病房超過一週，「無法翻身、大小事都需要護士協助，就跟躺在棺材裡一樣。」絕望的他對著接到14次病危通知的媽媽說：「媽，可不可以讓我走了…」鎮定堅強的媽媽回了句「我生你下來不是要看你死。」看似冷靜的葉媽媽直到他尿道重建手術完成，終於卸下心防爆哭「這孩子總算保住了。」

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▲▼葉諾帆遇重大車禍輾過下半身 曾求接到14次病危通知的媽媽讓他離開。（圖／和展影視提供）

▲葉諾帆分享開刀的疤痕。（圖／和展影視提供）

葉諾帆手術後開始漫長且相當痛苦的復健，「光要抬腳放到床下要考慮半小時、轉身需要20分鐘，真的太痛苦了。」也因為過程太痛苦，他開始抗拒復健不願意下床走路，醫生甚至為了確認他能站立，還曾直接把他拉下床。節目一開始葉諾帆自嘲命根子壞了，他也透露做完尿道手術後，醫生叫他多看A片幫助血液循環，「大約3年的時間，現在性功能恢復正常了。」

▲▼葉諾帆遇重大車禍輾過下半身 曾求接到14次病危通知的媽媽讓他離開。（圖／和展影視提供）

▲醫生勸葉諾帆多看a片。（圖／和展影視提供）

葉諾帆表示由於醫生有說骨盆腔手術成功機率不高，進開刀房前還跟弟弟妹妹交代遺言「哥哥這一趟進去不見得可以出來，你們要代替哥哥照顧好媽媽。」捱過難關出院後，他帶著尿袋回到學校繼續完成學業，只是成為職業棒球員的夢想已經離他太遙遠，這20年來他不敢再踏進球場、看到球賽就轉台。

▲▼葉諾帆遇車禍，談家人支持忍不住淚崩。（圖／和展影視提供）

▲葉諾帆遇車禍，談家人支持忍不住淚崩。（圖／和展影視提供）

節目中葉諾帆描述那場車禍帶來的身心創傷，最感謝的便是一路支持他的家人，「外公外婆來探望我時，會拿出一百要我自己去巷子口買水。」用溫柔的方式引導他振作起來，他說：「謝謝你們在我最難過的時候沒有放棄我。」

不過當時葉諾帆家中經濟狀況不佳，光賺錢過生活都來不及，不懂如何爭取自己的權益，「司機和解賠償費只足夠付醫藥費，也沒有索取精神慰撫金。」對此，魏正棻律師建議「弱勢家庭不知道如何爭取時，可以請法扶協助爭取權益。」

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