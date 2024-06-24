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日「天才童星」20歲了！　蘆田愛菜成名校學霸「長髮絕美近照曝」

記者張筱涵／綜合報導

日本「天才童星」蘆田愛菜在23日正式滿20歲。她不僅在主持的節目《三明治人＆蘆田愛菜的小博士》中獲得了慶祝，其最新拍攝的廣告也曝光了她出眾的清秀氣質，引起廣泛討論。

▲▼蘆田愛菜。（圖／翻攝自日網）

▲蘆田愛菜被封為天才童星。（圖／翻攝自日網）

蘆田愛菜自3歲起就加入演藝經紀公司Jobbykids，5歲時便以電視劇《ABC短篇電影2：大冒險媽媽》出道。同年參演電影《告白》後，以可愛外貌受到矚目。隨後，她憑藉電影《新·第六感生死戀》獲得第34屆日本電影金像獎新人演員獎，成為該獎項史上最年輕的得獎者。

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在接連出演多部知名戲劇和電影的過程中，蘆田愛菜累積了豐富的演技實力和人氣。她對未來志向也相當明確，就讀慶應大學高中部期間從未缺課，成績優異，直升大學選擇法學院政治學科。除了基本課業外，她還積極閱讀課外書籍，一年閱讀量超過100本，氣質談吐都被認為是年輕學子的榜樣。目前，她在兼顧課業和工作的同時，被形容為「超級二刀流女大生」。

▲▼蘆田愛菜。（圖／翻攝自X／mezamashimedia）

▲蘆田愛菜新廣告概念照。（圖／翻攝自X／mezamashimedia）

蘆田愛菜23日滿20歲再度受到矚目，如今的她已經成為清秀校花的代表。最新拍攝的廣告中，她穿著淡黃綠色的衣服，留著中長的黑色直髮，劉海自然垂在額前，顯得清新可愛。她的微笑露出整齊潔白的牙齒，眼睛明亮有神，給人一種活潑、陽光的感覺。

▲▼蘆田愛菜。（圖／翻攝自朝日電視台官網）

▲蘆田愛菜獲得節目組的祝福。（圖／翻攝自朝日電視台官網）

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