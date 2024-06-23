趙麗穎「懶理陳曉婚變」曬自拍！　昔默認緋聞畫面被挖

記者王靖淳／綜合報導

女星陳妍希和陳曉結婚8年育有1子，最近遭大陸狗仔爆料婚姻破裂，男方更遭指願意淨身出戶也要離婚。為此，與陳曉以前曾因拍戲而傳出緋聞的女星趙麗穎，微博最新的貼文也因此受到各界討論及關注。

▲趙麗穎曾和陳曉傳過緋聞。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

透過趙麗穎在微博的發文可見到，她分享1張自拍照，照片中她身穿1件白色的上衣，頭髮自然垂落，她用右手撐著臉頰，對鏡頭露出甜美的笑容，同時也在文中寫道：「舒適，也是一種放鬆的生活方式。巴適得很，下班。」言詞中不難感受到她對於結束工作的愉悅心情。

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▲陳曉（圖左）、趙麗穎曾在節目上回應戀情。（圖／翻攝自微博）

事實上，陳曉在2013年時與趙麗穎合拍戲劇《陸貞傳奇》，不過卻傳出假戲真做、在片場牽手，事後在上節目被主持人問到感情近況時，還一度氣氛尷尬，接著再眼神曖昧地望著對方。當時，趙麗穎甚至還對陳曉說：「你說話啊。」隨後他才點頭說：「先保密吧」，畫面曝光後被不少人認為是低調默認緋聞。

▲趙麗穎在微博分享自拍照。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

如今陳曉、陳妍希爆出婚變，除了讓這段過往的緋聞重新被翻出來討論之外，趙麗穎在微博的發文也遭外界認為是不甩對方的感情風波。趙麗穎的自拍照在曝光後不久，除了吸引網友朝聖按讚之外，同時也吸引不少人寫下「好看」、「超美」的稱讚留言。