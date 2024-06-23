直擊／李泳知衝上台！合體〈Small girl〉拒靠近D.O.：不想太早死

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體EXO成員D.O.（都敬秀）出道首度舉辦亞洲巡迴見面會「BLOOM」，台北站2場門票完售，活動於23日來到第二天，他唱著〈Mars〉從舞台上現身，相較於昨日（22日）觀眾較為害羞，今3千歌迷熱情應援，他滿意地笑喊：「今天第一首歌開始就充滿活力喔，還不錯喔！」而活動遭網友暴雷「李泳知擔任嘉賓」，她果然在見面會尾聲登場，全場氣氛嗨到最高點。

▲D.O.見面會來到第二天。（圖／記者周宸亘攝）



D.O.連續兩天在天母體育館舉辦見面會，熱愛美食的他22日先分享吃了小籠包，23日則是透露「我昨天有弄死火鍋喔，太好吃了，吃了生平第一次吃到的食材『鴨血』，也太好吃了吧，又再一次驚訝了，還有昨天肉大概也吃了5、6百克吧！」他不只吃火鍋，還親自搜尋巷弄小吃，「我就是想要去觀光客們不知道的店，喜歡尋找那些店，這是我的喜好」，大啖了道地牛肉麵美食，以及小魚乾炒花生，他讚不絕口：「老闆說那個小魚乾上面要有花生跟香料要一起吃，這道小菜我可以配兩碗飯。」

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▲▼D.O.帶來多首好歌獻唱。（圖／記者周宸亘攝）



見面會來到第二天，D.O.更為活潑，還學著主持人的台語向粉絲告白「我尬意你（我喜歡你）」、「你是我的」，台下3千粉絲回以熱烈尖叫聲。有粉絲紙條上提及他與李泳知合作的新歌〈Small girl〉，他主動提到：「我有聽說泳知有來台北，她也在這裡舉辦演唱會，你們都聽那首歌了，謝謝。」

▲D.O.與粉絲互動滿滿，場上還有QA環節。（圖／記者周宸亘攝）



D.O.前半段還在賣關子，直到見面會尾聲，李泳知驚喜現身於舞台上，她在等到D.O.下台後，獨自衝上來唱著歌曲〈I Am Lee Young Ji〉炒熱氣氛，全場3千粉絲瘋狂尖叫，她看到台下歌迷的熱情，驚訝不已，先自我介紹：「大家好，我是李泳知！」隨著歌詞大喊「我叫李泳知」，觀眾也給予熱烈回應。

李泳知相當有誠意，上台先向D.O.粉絲四方鞠躬致謝：「最近推出的歌曲，拖他的福，D.O.有積極宣傳讓大家聽到，歌曲現在很火！」接著她又帶來歌曲〈Not Sorry〉，還邊喊著道地的台語「水啦」，氣氛超級熱烈。

▲▼李泳知拒絕更靠近D.O.，她幽默表示「不想那麼早死」。（圖／讀者提供）



兩人首度在台灣合體，當然少不了熱騰騰新歌〈Small girl〉的舞台，李泳知在台上距離D.O.超遠，逗得D.O.不斷大笑叫她：「妳靠過來一點！」李泳知則是不斷在台上竄逃回答：「請你離我遠一點，我不想那麼早死！」D.O.笑著回答：「她在跟我拍MV的時候，也是這樣一直跟我保持距離。」兩人隨即帶來〈Small girl〉演出，歌曲全球首唱獨寵台粉，趁著間奏時，D.O.還故意朝李泳知方向前進，李泳知又再度竄逃，互動非常好笑。

▲D.O.自己主動靠近李泳知，女方崩潰。（圖／讀者提供）



結束〈Small girl〉舞台後，李泳知不斷致謝四周粉絲，隨即快速奔跑下台，模樣非常可愛，D.O.也笑喊「大家有嚇到吧？」隨後在唱完歌曲〈Somebody〉，他鞠躬下台，後來被歌迷的歌聲重新喚回台上，為了台灣粉絲帶來安可，最後一首歌〈POPCORN〉，並相約儘早再次見面。