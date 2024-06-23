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女主播李昕芸住4星飯店「遭臭蟲攻擊毀容」！癢3天慘起水泡　見恐怖傷口哭了

記者田暐瑋／綜合報導

近期國際新聞消息指出各國受臭蟲（床蝨）威脅加劇，法國、英國、南韓、日本皆被入侵。主播李昕芸日前出國旅遊，入住四星級飯店也遭到床蝨攻擊，手腳被咬得體無完膚，還出現了水泡，讓她崩潰直呼：「恢復到原本的樣子可能要半年一年，晴天霹靂呀。」

▲主播李昕芸遭臭蟲攻擊。（圖／翻攝自主播李昕芸臉書）

▲主播李昕芸遭臭蟲攻擊，手上都是咬痕（右）。（圖／翻攝自主播李昕芸臉書）

李昕芸前2週利用年假出國旅遊時，入住一家四星級飯店，本以為沒有住便宜旅館可以逃過一劫，沒想到還是被床蝨攻擊，手腳被咬得體無完膚，直到第3天才發現被咬的地方奇癢無比，「我的手臂、雙腿被咬成紅豆餅，偏偏我又粗線條、後知後覺，到了第三天被咬之處起水泡、傷口紅腫才發現事情大條。」

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經醫生診斷後，李昕芸被告知康復至少需要半年到一年的時間，讓她很是崩潰，「所以以我自身悲慘的例子提醒大家，出國旅遊還是要保持警覺，一有不對勁就要趕緊向飯店反應，不要像我一樣傻傻吃悶虧。」也分享一些防治床蝨的方法，包括到達旅館後先將行李放在浴室，仔細檢查床鋪和房間的角落，確認沒有床蝨痕跡後再打開行李，其二是盡量避免將行李箱放在地上，最後是睡覺時穿長袖睡衣和長褲以保護皮膚。

▲主播李昕芸遭臭蟲攻擊。（圖／翻攝自主播李昕芸臉書）

▲主播李昕芸遭臭蟲攻擊。（圖／翻攝自主播李昕芸臉書）

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