泰勒絲在家寫歌遇火災！天后英勇滅火　驚喊「整個廚房都毀了」

記者蕭采薇／台北報導

葛萊美獎入圍肯定才女「透明系少女」葛蕾西，新歌《us.》邀請流行天后泰勒絲共同創作並獻聲。但在天后家創作這首歌時竟然發生火災，把泰勒絲私下面對意外時焦急卻又可愛的一面全都記錄下來。

▲泰勒絲和葛蕾西在家寫歌時發生火災。（圖／翻攝自IG）

葛蕾西先前更被流行天后泰勒絲（Taylor Swift）欽點擔任話題巡演「The Eras Tour」的暖場歌手。最新主打歌曲《us.》更請到泰勒絲助陣，葛蕾西在社群上分享當時兩人在天后家寫歌，廚房的中島竟然意外起火，泰勒絲雖略顯慌張但依舊英勇撲滅火勢。

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葛蕾西回憶起當晚她跟泰勒絲都聽到遠處傳來蠟燭翻倒的聲音，但泰勒絲告訴葛蕾西應該只是她的某一隻貓在亂跑，直到清晨她們才發現廚房竟然起火了，泰勒絲見狀趕快跑去拿滅火器，嘴裡同時焦急嚷著：「現在該怎麼辦？我覺得我們會死！」

▲「透明系少女」葛蕾西。（圖／環球音樂提供）

她接著把滅火器上的安全插梢移除，嘗試按壓一陣子後才順利噴出乾粉、撲滅火勢；只是一瞬間噴力太強，嚇得葛蕾西叫出聲來，泰勒絲也驚魂未定地笑著說：「我們的包包毀了，還有我的鞋子，我想整個廚房都毀了。」葛蕾西止不住笑意說：「味道竟然還蠻好聞的。」

▲「透明系少女」葛蕾西。（圖／環球音樂提供）

現在回首這段意外插曲，葛蕾西表示：「從凌晨2點到早上6點寫《us.》這首歌的過程，是我人生經歷過最有趣的事情之一。泰勒絲，至少我們知道該怎麼使用滅火器了，我愛妳。」葛蕾西形容與泰勒絲等夥伴寫歌的過程，就像是自然而然的將一場與閨蜜的私密對話轉化成歌曲，《我們的秘密》數位平台已經上線。