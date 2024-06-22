ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰勒絲在家寫歌遇火災！天后英勇滅火　驚喊「整個廚房都毀了」

記者蕭采薇／台北報導

葛萊美獎入圍肯定才女「透明系少女」葛蕾西，新歌《us.》邀請流行天后泰勒絲共同創作並獻聲。但在天后家創作這首歌時竟然發生火災，把泰勒絲私下面對意外時焦急卻又可愛的一面全都記錄下來。

▲▼葛蕾西（Gracie Abrams）。（圖／翻攝自IG）

▲泰勒絲和葛蕾西在家寫歌時發生火災。（圖／翻攝自IG）

葛蕾西先前更被流行天后泰勒絲（Taylor Swift）欽點擔任話題巡演「The Eras Tour」的暖場歌手。最新主打歌曲《us.》更請到泰勒絲助陣，葛蕾西在社群上分享當時兩人在天后家寫歌，廚房的中島竟然意外起火，泰勒絲雖略顯慌張但依舊英勇撲滅火勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葛蕾西回憶起當晚她跟泰勒絲都聽到遠處傳來蠟燭翻倒的聲音，但泰勒絲告訴葛蕾西應該只是她的某一隻貓在亂跑，直到清晨她們才發現廚房竟然起火了，泰勒絲見狀趕快跑去拿滅火器，嘴裡同時焦急嚷著：「現在該怎麼辦？我覺得我們會死！」

▲▼葛蕾西（Gracie Abrams）。（圖／環球音樂提供）

▲「透明系少女」葛蕾西。（圖／環球音樂提供）

她接著把滅火器上的安全插梢移除，嘗試按壓一陣子後才順利噴出乾粉、撲滅火勢；只是一瞬間噴力太強，嚇得葛蕾西叫出聲來，泰勒絲也驚魂未定地笑著說：「我們的包包毀了，還有我的鞋子，我想整個廚房都毀了。」葛蕾西止不住笑意說：「味道竟然還蠻好聞的。」

▲▼葛蕾西（Gracie Abrams）。（圖／環球音樂提供）

▲「透明系少女」葛蕾西。（圖／環球音樂提供）

現在回首這段意外插曲，葛蕾西表示：「從凌晨2點到早上6點寫《us.》這首歌的過程，是我人生經歷過最有趣的事情之一。泰勒絲，至少我們知道該怎麼使用滅火器了，我愛妳。」葛蕾西形容與泰勒絲等夥伴寫歌的過程，就像是自然而然的將一場與閨蜜的私密對話轉化成歌曲，《我們的秘密》數位平台已經上線。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

張學友辛酸家庭史！　哥哥愛賭狂欠債「竟找媽媽來情勒」

張學友辛酸家庭史！　哥哥愛賭狂欠債「竟找媽媽來情勒」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

泰勒絲, Taylor Swift

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃正音官司再+1！「抓錯小三亂罵」被告了：會拿出誠意處理
  2. 隋棠出國脫了「秀美背＋側半球」！　解放逆天長腿激辣
  3. 直擊／粉絲狂撩「泡麵還是我」　D.O.直男式回答：拍謝，我選泡麵
  4. 劉亦菲新戲「2集狂吻15次」被批太鹹濕！觀眾喊棄劇　編劇回應了
  5. 控蕭淑慎尪是渣男！　「不知他有沒有刪」嫩妹憂性愛影片外流
  6. 《柯南》安室透聲優換人！古谷徹「出軌逼女粉墮胎」形象GG：心痛請辭
  7. 控蕭淑慎尪騙錢騙色　嫩妹起底！高中畢業靠車用平板「賺第1桶金」
  8. 白家綺被笑是大嬸怒了　痛定思痛一個月瘦8公斤
  9. 自爆遭梁軒安騙上床！24歲嫩妹自爆是小三　向蕭淑慎認錯：很抱歉
  10. 鬼鬼認了「還是單身」　自揭：最愛23公分...分享私密保養方法

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366