老公遭控騙財性侵「蕭淑慎親上火線發聲」！　3符號反擊瑜珈褲嫩妹

記者田暐瑋／綜合報導

女星蕭淑慎與比自己小15歲的老公梁軒安結婚已有8年，近日梁軒安被瑜珈褲嫩妹指控詐騙性侵。梁軒安對《ETtoday星光雲》無奈否認，並表示老婆都知情，而蕭淑慎沉默1天後，22日首度發文，曝光夫妻現況。

▲蕭淑慎放閃挺老公。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）



對於感情糾紛等指控，梁軒安透露在和曾姓女子合作的期間及過程，老婆蕭淑慎全都知情。蕭淑慎22日發文，PO出和老公的約會吃飯照，還附上3個愛心表情符號，臉上滿滿幸福神情，看起來絲毫不受風波影響，梁軒安也一如往常分享美食心得：「梁太最近在瘦身，減肥歸減肥，牛排還是要吃的。」

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一名24歲的曾姓女子近日對梁軒安提告，指控遭詐騙和性侵。女子在律師陪同下現身台北地檢署，對媒體喊話並隔空向蕭淑慎喊話：「妳的渣男老公梁軒安，都是用這樣的方式在騙錢騙上床嗎？」

▲蕭淑慎放閃挺老公。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）



對此，梁軒安對《ETtoday星光雲》記者表示：「完全和事實不符，她還欠我錢。」至於感情糾紛等指控，梁軒安透露，自己在和曾姓女子合作的期間及過程，老婆蕭淑慎全都知情，同時也表示，曾姓女子多次與他們夫妻倆及家人一起用餐，有親友可以作證。