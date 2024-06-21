FMA得獎名單公佈...許富凱三輪激戰喜獲大躍進獎　大贏家是她！

記者蔡琛儀／台北報導

由新加坡音樂評論網站Freshmusic音樂誌主辦，馬來西亞「TAMA台灣東協造音行動」協辦，第17屆Freshmusic Awards（簡稱FMA）於20日公布得獎名單，本屆大贏家為蘇珮卿，喜獲最佳女演唱人、年度十大專輯、FMA年度10大單曲三項大獎；大陸饒舌歌手夏之禹則榮獲最佳男演唱人，摘下本屆FMA歌王寶座。

▲▼第17屆Freshmusic Awards（簡稱FMA）於20日公布得獎名單。（圖／FMA提供）

評審團由47位來自亞洲各地的音樂圈、媒體圈和樂評人士組成，共同選出本屆得主。其中，最佳女演唱人獎項經過三輪激烈投票，最後由蘇珮卿險勝楊乃文。評審表示，蘇珮卿將抗癌題材以細膩演繹方式變得平易近人，直擊人心的功力成為她脫穎而出的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年度大躍進獎項，經過三輪投票後，最後由許富凱奪得。評審認為許富凱以「林森北路」為主題，展現不凡歌唱表現，並唱出許多人生故事。新人獎方面，最後由客語歌手邱淑蟬勝出，成為FMA首次最佳新人頒給客語歌手。

▲許富凱獲得年度大躍進獎項。（圖／FMA提供）

年度專輯由原住民歌手巴奈首次挑戰台語作品《夜婆》奪下，是該獎17年來首度頒給台語專輯，評審認為此專輯深刻挖掘農業社會議題，誠摯展現農村婦女的美麗與哀愁，並盛讚詞曲的精湛足以讓專輯名留青史，是2023年最具時代意義象徵的代表作。