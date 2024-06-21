ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

FMA得獎名單公佈...許富凱三輪激戰喜獲大躍進獎　大贏家是她！

記者蔡琛儀／台北報導

由新加坡音樂評論網站Freshmusic音樂誌主辦，馬來西亞「TAMA台灣東協造音行動」協辦，第17屆Freshmusic Awards（簡稱FMA）於20日公布得獎名單，本屆大贏家為蘇珮卿，喜獲最佳女演唱人、年度十大專輯、FMA年度10大單曲三項大獎；大陸饒舌歌手夏之禹則榮獲最佳男演唱人，摘下本屆FMA歌王寶座。

▲▼第17屆Freshmusic Awards（簡稱FMA）於20日公布得獎名單。（圖／FMA提供）

▲▼第17屆Freshmusic Awards（簡稱FMA）於20日公布得獎名單。（圖／FMA提供）

評審團由47位來自亞洲各地的音樂圈、媒體圈和樂評人士組成，共同選出本屆得主。其中，最佳女演唱人獎項經過三輪激烈投票，最後由蘇珮卿險勝楊乃文。評審表示，蘇珮卿將抗癌題材以細膩演繹方式變得平易近人，直擊人心的功力成為她脫穎而出的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年度大躍進獎項，經過三輪投票後，最後由許富凱奪得。評審認為許富凱以「林森北路」為主題，展現不凡歌唱表現，並唱出許多人生故事。新人獎方面，最後由客語歌手邱淑蟬勝出，成為FMA首次最佳新人頒給客語歌手。

▲▼第17屆Freshmusic Awards（簡稱FMA）於20日公布得獎名單。（圖／FMA提供）

▲許富凱獲得年度大躍進獎項。（圖／FMA提供）

年度專輯由原住民歌手巴奈首次挑戰台語作品《夜婆》奪下，是該獎17年來首度頒給台語專輯，評審認為此專輯深刻挖掘農業社會議題，誠摯展現農村婦女的美麗與哀愁，並盛讚詞曲的精湛足以讓專輯名留青史，是2023年最具時代意義象徵的代表作。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

猴子闖入女宿房間　爬上床＋霸佔椅子

推薦閱讀

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 梁云菲挑戰「水中一口氣」跳16蹲！　超狂影片吸千人朝聖：目不轉睛
  2. 《西貢小姐》來台北了！一連演出20場　演員嗨爆：去霞海城隍廟拜月老
  3. 媽媽是金曲歌后！　女歌手曝最低要求：不要做犯法的事
  4. 徐凱希「外婆過世」不捨發聲！　102字黑底文訴思念
  5. Jennie驚喜合體陳冠希！IG親曬「靠肩俏皮合照」　網驚：沒認出來
  6. 小許光漢出道！「星爸」竟是鄭人碩　驕傲介紹：這我兒子啦
  7. 人氣AV女優沙月芽衣「拍SM瘀青出血」！嚇到直接宣告引退　黑歷史被挖
  8. D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰
  9. 自強號撞落石卡隧道！　張齡予PO祈禱文曝爸姊「昨天才搭」
  10. 蕭淑慎老公梁軒安被控騙財色　陳孝志突爆料　控他欠債不還

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366