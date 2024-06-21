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蕭淑慎老公梁軒安被控騙財色　陳孝志突爆料　控他欠債不還

記者葉文正／台北報導

女星蕭淑慎的老公梁軒安21日被爆出一名的24歲曾姓女子，在律師陪同下現身台北地檢署，對梁軒安按鈴提告，並喊話蕭淑慎：「妳的渣男老公梁軒安，都是用這樣的方式在騙錢騙上床嗎？」對此梁軒安對《ETtoday星光雲》記者無奈表示：「完全和事實不符，她還欠我錢。」但現在有另一位經紀人陳孝志也出面控訴梁軒安，說被梁騙了2萬5千元，至今未還。

▲梁軒安（圖／翻攝自Facebook／梁軒安）

▲梁軒安（圖／翻攝自Facebook／梁軒安）

梁軒安的事情尚未落幕，不過演藝藝圈有另一位指控他的人出現，那就是經紀人陳孝志，他表示：「今天看到蕭淑慎的老公梁軒安被控詐欺，真的是在我的意料之中。我一直覺得奇怪，蕭淑慎怎麼會容忍一個愛騙人的人到處行騙。雖然我被騙的錢不多，但這件事還是讓我非常不解。」

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▲陳孝志出面控訴梁軒安。（圖／陳孝志提供）

▲陳孝志出面控訴梁軒安。（圖／陳孝志提供）

陳孝志說：「我不是一個專注於經營流量的人，因為我平時只是分享自己的生活以及一些不錯的文章。去年，通過某人的介紹，我認識了梁軒安，聽說他是蕭淑慎的老公。我心想，蕭淑慎是公眾人物，她的伴侶應該也不會太離譜才對。」

▲陳孝志出面控訴梁軒安。（圖／陳孝志提供）

▲陳孝志提供對話紀錄。（圖／陳孝志提供）

陳孝志也提到事情始末，「梁軒安問我，為什麼我的臉書沒有藍勾勾認證。我告訴他，因為我不是網紅，也不靠流量過活。我喜歡分享自己的人生回憶錄，即使只有一個人看，我也會很開心。但他堅持說，作為一個知名人士，沒有藍勾勾會讓人覺得我不是本人，這樣反而不安全。他還說，如果有人拿我的照片和名字去詐騙，對我會很不好。」陳孝志也因此被他說服申請藍勾勾。

▲陳孝志出面控訴梁軒安。（圖／陳孝志提供）

▲陳孝志提供對話紀錄。（圖／陳孝志提供）
陳孝志說，「當時他告訴我，柯P的行銷是他做的，甚至給我看了柯P去他醫美診所開會的照片。我問他藍勾勾認證不是很貴嗎？他說本來要10多萬，但他有一個名額，只要25,000元，而且他與美國總部很熟，如果沒辦成會退費。因為他是蕭淑慎的老公，我沒多想就匯款給他了。」

陳孝志也透露，「幾個月後，我發現藍勾勾還沒下來，就問他怎麼回事。他開始推託，說並沒有保證會辦成，這讓我感到自己遇到了詐騙。當時我想，25,000元雖然不多，但對方好歹是蕭淑慎的老公，怎麼會這麼缺錢。我決定去找蕭淑慎，梁軒安卻說她不會理我。我私訊了蕭淑慎的IG，沒得到任何回覆。梁軒安甚至威脅說他在媒體的勢力很大，讓我去問問看。」

陳孝志說，不知道蕭淑慎到底怎麼了，居然會被這樣的人控制。她以前是那麼聰明、自信、有主見的一個人。希望大家在面對這類事件時一定要多加小心，保持警惕。」

而遭到指控的梁軒安則表示：「申請藍勾勾本來就要錢啊，我本來跟他也很好，但他不是個咖，這個時候還要來蹭，我也不想理他，我還有很多事情要做，就這樣，不想回他這題。」

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梁軒安, 陳孝志, 蕭淑慎

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