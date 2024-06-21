湯姆克魯斯18歲女「當街激吻男友」！　手上X疑是舞會狂歡後記號

記者劉宜庭／綜合報導

美國星二代舒莉克魯斯（Suri Cruise，又譯：蘇莉克魯斯）是好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）的女兒，如今已經18歲的她，不僅開始參與舞台劇演出，也與音樂人男友托比科恩（Toby Cohen）穩定交往中，小倆口近日被拍到當街熱吻，顯見正處於甜蜜熱戀期。

▲舒莉街頭熱吻男友。（圖／達志影像）



舒莉於美國時間19日現蹤紐約中央公園，被拍到當街與男友熱吻，男方也伸手摟住她，小倆口眼神全是愛意。據悉，她的男友是一名剛展露頭角的歌手兼詞曲創作人，將於今年就讀伯克利音樂學院。

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格外引人注意的是，舒莉與男友熱吻期間，手上都有「X」的記號，加上前一天2人剛好參加高中舞會，外界猜測應是前晚派對後留下的印記。

舒莉克魯斯曾是湯姆克魯斯的掌上明珠，父母在2012年離婚，她當時年僅6歲，自此與父親再無聯繫，她後來跟隨母親凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）搬遷至紐約，並選擇在當地上學。

▲舒莉與男友熱戀中。（圖／達志影像）

根據綜合外電報導，舒莉最近參與了舞台劇演出，演職員表上她的名字引起了不小的關注。原來，她已經改名為舒莉諾艾爾（Suri Noelle），而諾艾爾正是母親凱蒂的中間名。這一變動被認為是舒莉試圖在公眾層面上與父親劃清界限，避免任何與湯姆克魯斯的聯繫。

另一種說法是，舒莉並非真正改名，而是以「舒莉諾艾爾」作為藝名。然而，這些跡象似乎都表明，她希望在公眾視野中淡化與父親的關係。

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