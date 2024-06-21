楊烈降價賣房子反被買家提告　被對方控告賣海砂屋無妄之災

記者葉文正／台北報導

藝壇大哥楊烈如今片約源源不斷，今天他出席華視《我的意外室友》試片會時，由於他在戲中飾演一位想要賣房子的老先生，被問現實生活中有沒有賣過房子？楊烈卻意外提到：「之前我有一間房子，自己住了7、8後，就賣出，沒想到後來我竟收到法院傳票，才知道我被告了。」

▲陳孝萱(左起),楊烈與張甯。（圖／記者黃克翔攝）

楊烈在《我的意外室友》中飾演想要賣房子的老先生，今天他提到：「之前有賣過房子，買的時候裝潢很漂亮，我也沒想那麼多，直接就住了，很漂亮，住進去後也不可能挖開裝潢，結果後來我想賣，對方買了之後，大概過戶進行到後段了，他們說要趕快重新裝潢，量尺寸等等，我也不疑有他，忽然間民事庭就來了個通告，說有人告你房子是海砂屋，開庭時我去了，現場法官覺得是老房子，且若有海砂屋是蓋房子的人的事情，但對方要求賠償，要求7、8百萬元，目前還在訴訟中，這房子我前後住了七年，賣的時候已經降價賣，低於市場行情，附近前後都是大公園，是非常好的地段。」

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▲楊烈竟然惹上官非。（圖／記者黃克翔攝）

楊烈過去是選秀出身，後來當上專業歌手後，還奪下金鐘歌王的頭銜，是實力派歌手，近年來他多半專注於戲劇演出，圈內口碑風評極佳，沒想到竟然賣房子也被告，恐也是他始料未及的事情。