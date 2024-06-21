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遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語推出睽違多時的新專輯《kiki》，今（21日）出席電台活動宣傳，先前謝和弦前妻Keanna突然在網路上開砲，爆料謝和弦和陳芳語曾在錄音室發生關係，謝和弦也公開對陳芳語表達歉意，而陳芳語對此事一直冷處理未多做回應。

▲hito最大ㄎㄚKimberley陳芳語新專輯宣傳。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳芳語坦言莫名其妙被污衊，很生氣又傷心。（圖／記者林敬旻攝）

今她受訪被問到，表示完全不認識Keanna，得知當下氣到哭，但因為從工作人員那，得知新聞曾報導Keanna精神有些狀況，不想再刺激對方，因此沒打算提告，陳芳語也表示，很久以前確實有和謝和弦合作過，鄭重否認與謝和弦發生關係，直呼：「我那時才17歲耶，我爸都會陪我工作！」

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陳芳語說，當時非常傷心，覺得自己什麼都沒做卻被攻擊，想替自己發聲，但又不想製造負面氛圍，「我沒做的事情我不知道怎麼解釋，她想提供什麼證據都可以，因為我真的不知道她要提供什麼。」她也不想再讓這件事情擴大，「我覺得告人不會比較爽，我沒有想得到錢，她如果願意道歉我很感謝，但不太可能，希望她越來越健康，找到她可以相愛的人。」

▲▼ keanna 陳芳語。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh_kt、lekimberleyy）

▲Keanna曾公開指控陳芳語和謝和弦在錄音室發生關係。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh_kt、lekimberleyy）

她也坦言很心疼對方的遭遇，「我也被傷害過，像這樣被公開羞辱給大家看，就算她那樣對我，身為女生還是很傷心的，不希望有任何人遇到這樣的狀況。」表示：「我覺得已經夠了，看到女生被羞辱是很不舒服的事情，不想要變成（傷害人）的那一方。」男友、血肉果汁機鼓手彥文也一直陪在她身旁，「他說，有時候你控制不了的事情，只能跟它共存。」

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