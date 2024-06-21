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福原愛奧運工作沒下文！轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

記者陳芊秀／綜合報導

日本桌球名將福原愛與前夫江宏傑跨國官司結束，轉型直播帶貨並且在大陸發展。她透過影片分享自己工作的樣貌，更換超過30套衣服，還在鏡頭前跳舞，搞笑舞姿被虧「還是打球比較好」。

▲▼福原愛直播搞笑跳舞。（圖／翻攝自小紅書）

▲福原愛轉戰大陸競爭激烈的直播帶貨市場。（圖／翻攝自小紅書）

福原愛飛到上海，並紀錄自己準備直播的工作過程。她身材嬌小，一出現就被發現穿了童裝，接著是巨大的工作量。攝影現場準備超過30件服裝，還有數十雙鞋子，她穿起長版洋裝，拎著白色小包包開始跟著音樂起舞，並且準備好說一連串口號「上鏈接（連結）」、「扣1」，都是大陸直播帶貨必備的用語。

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▲▼福原愛直播搞笑跳舞。（圖／翻攝自小紅書）

▲福原愛身上穿的衣服是童裝。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼福原愛直播搞笑跳舞。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼福原愛直播搞笑跳舞。（圖／翻攝自小紅書）

▲福原愛換超過30套衣服。（圖／翻攝自小紅書）

網友笑虧「還是打球比較好」、「這舞姿有點像神里綾華（電玩角色）」、「150是我兒子的尺碼」。

▲▼福原愛直播搞笑跳舞。（圖／翻攝自小紅書）

▲福原愛搞笑舞姿。（圖／翻攝自小紅書）

福原愛1月首次開直播，將近2個小時期間，吸引超過74萬名網友觀賞，而銷售額則為2.4萬人民幣左右，雖然成績在外界評價不算好，仍持續奮鬥中。隨著官司結束，她一度被日媒期待會出任巴黎奧運的桌球賽球評，而奧運將於7月26日登場，目前還沒有出任球評相關的消息公布。

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