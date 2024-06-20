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康康新節目首播收視出爐！　見網友留言鬆口氣：錄到半夜一切都值得

記者孟育民／台北報導

中視全新大型歌唱節目《綜藝一級棒》上周15日首播收視告捷，4歲以上平均收視高達1.76，廣吸114萬人觀看，居各頻道節目排行第一名，可見節目深受年輕族群喜愛。主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬等自接到主持任務後，壓力爆表，從節目開錄到開播，心情既期待又忐忑，當得知收視時，康康心情是既緊張又興奮，「這是我重回中視周末晚上的大節目，對我而言非常重要。」尤其他看到有網友留言「節目好看、好聽又好笑」，讓康康覺得這正是作節目的宗旨，就算錄影錄到半夜一切都值得。

▲▼《綜藝一級棒》主持群(左起)李子森、杜忻恬、陳隨意、康康、許志豪、陳孟賢。（圖／中視提供）

▲《綜藝一級棒》主持群李子森（左起）、杜忻恬、陳隨意、康康、許志豪、陳孟賢，首播高收視。（圖／中視提供）

許志豪為節目首播則是地毯式電訪身邊每一個人，「發揮了以前在立法院上班的精神，和經紀人與助理比照選前之夜盡可能親自拜票，當天再次電聯，提醒大家準時收看。」陳隨意因到澎湖演出無法守在電視機前，但趁活動空檔一邊直播提醒粉絲收看節目，「我還吩咐老婆、小孩一定要待在家，把家裡7台電視全部打開收看。」

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▲▼《綜藝一級棒》主持群(左起)李子森、杜忻恬、陳隨意、康康、許志豪、陳孟賢。（圖／中視提供）

▲主持群得知收視心情興奮。（圖／中視提供）

陳孟賢為節目更是天天失眠，「要主持歌唱型節目，要想著怎麼接話，就覺得壓力好大。」加上主持搭檔康康和許志豪，是他小時候在電視上看的偶像，如今有機會跟他們站在一起主持，是這輩子想也沒有想過的事。首播當時他正好在餐廳秀演出，趁著工作空檔一直關注粉絲的留言，「大家都很認真給予我們意見，看到其中一則留言特別有感觸，網友說：以前那個可以好好聽歌的感覺回來了！」陳孟賢也喊話:「我們老班底不只回來了，還會把以前那個開心聽歌的感覺都帶回來。」

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康康, 許志豪, 陳隨意, 陳孟賢, 李子森, 杜忻恬, 綜藝一級棒, 白冰冰

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