陳慕義愛妻車禍過世！　罕吐當25年單親爸心聲：漫長的夜

記者王靖淳／綜合報導

資深男星陳慕義去年憑電影《老狐狸》獲得金馬獎最佳男配角，不過沒有入圍今年的台北電影節，他在得知後也對北影開砲，一舉一動備受各界關注，平時會在社群記錄生活的他，昨（19）日深夜透過臉書罕見寫下，愛妻在車禍過世後，他作為單親爸爸的真實心情。

▲陳慕義平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）

陳慕義坦言兩個女兒最近先後感冒，因此家裡咳嗽聲不斷，讓他痛得難以入眠。作為單親爸爸，陳慕義表示，平時除了替女兒們付學費、給零用錢之外，多數時間一家人都待在家吃飯，偶爾才會一起去外面到好一點的餐廳聚餐，因為他以儘量不干擾女兒們的生活為原則。

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▲陳慕義拿下去年的金馬男配角獎。（圖／翻攝自Facebook／陳慕義）

回憶兩個愛女的成長過程，陳慕義透露老婆當年車禍過世，自己也帶著女兒們獨自生活了25年的時間，如今她們生病，他也感慨表示：「今晚我無聲，我突然覺得一個人的夜是如此的漫長…。」言詞中透露自己對女兒深切的關愛，以及作為單親爸爸的心聲，令不少網友紛紛按讚寫下，「保重」、「辛苦了」等祝福早日康復的留言。

【陳慕義臉書全文】

兩個女兒陸續感冒 小的先 然後大的 夜裏咳嗽聲不止 痛得我無法成眠 心不寧

單親爸爸很簡單 付學費 零用錢 家裡有飯在家裡吃 三不五時去外面好一點的餐廳聚聚 剩下以不干擾到她們為主

日子平順

國高中時她們喜歡5566 ENERGY 不知什麼時候已經改追韓劇

韓團 Black Pink Twice IU

盯著i-pad 每晚隔壁房傳來嘻嘻嘻 咯咯咯 哈哈哈的笑聲

她們兩個甚至也用簡單的韓語溝通

摸一下女兒額頭是微微燒燙 已經給醫生看了也拿了藥 也吃了藥了

兩個女兒一個3歲 一個4歲時她們媽媽車禍走了 我一個人帶著也過了25年了

一直咳

她們抱著棉被 眼睛濛濛閉著 臉紅咚咚的

小孩子時 我會唱宮崎駿 螢火蟲之墓的歌給她們聽

home sweet home

今晚我無聲 兩個女兒生病 我突然覺得一個人的夜是如此的漫長…