邱鋒澤「演出前1天確診」宣布取消！　自責道歉曝最新病況

記者王靖淳／綜合報導

歌手邱鋒澤是團體五堅情的成員之一，平時除了用心經營社群之外，同時也不吝嗇與粉絲互動，今（20）日他突在IG秀出一張「快篩兩條線」的照片，透露自己確診。為此，邱鋒澤提及，本週在台中的個人演出需要延期，同時也表示希望粉絲們能夠諒解。

▲邱鋒澤平時會在社群與粉絲互動。（圖／翻攝自Facebook／邱鋒澤Qiu Feng Ze）

邱鋒澤坦言，前幾天在發現喉嚨有點不舒服時有去看醫生，不過在吃藥之後狀況不但沒有好轉，更在今（20）日早上快篩篩出兩條線。為此，邱鋒澤宣布6/21、22在台中舉辦的「出道十週年音樂會」取消，同時也自責表示：「真的很抱歉。會努力盡快好起來的。」

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▲邱鋒澤發文透露自己確診。（圖／翻攝自Instagram／qiufengze）

事實上，邱鋒澤的「出道十週年音樂會」自上個月開跑，5/19在台北開唱，接著本月15、16日前進高雄，原訂6/21、22要到台中Legacy演出，如今在前一天宣布取消，令許多粉絲湧入貼文下方留言，「好好休息」、「要健健康康的見面」、「等你好起來」，紛紛祝福他能早日康復。

【邱鋒澤IG全文】

前幾天喉嚨有點不適，看了醫生拿了藥吃也一直沒有明顯好轉，今天起床後快篩了一下發現二條線 ，真的很抱歉台中場需要延期舉辦，請粉絲諒解，會努力盡快好起來的。