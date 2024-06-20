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串流收視週榜／胡歌《繁花》奪冠！6男神新劇追爆…關鍵字性張力

記者陳芊秀／綜合報導

6月串流平台的收視之爭相當激烈，先有《我的婆婆怎麼那麼可愛2》多平台霸榜，南韓男神池晟主演的《聯結》、胡歌《繁花》播出後，都成為平台冠軍夯劇，加上黑馬陸劇《墨雨雲間》助攻22歲王星越爆紅，以下6位男神的作品都引發追劇效應，收視排行跟著改變了。

friDay影音／池晟《聯結》再稱冠

▲▼friDay影音收視週榜（6/10-6/16）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（6/10-6/16）。（圖／friDay影音提供）

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池晟、田美都主演的懸疑驚悚劇《聯結》開播以來收視排名不斷處在高位，多次把台灣長期熱播的《Running Man》從冠軍寶座中擠下，而池晟戲裡搏命破案，戲外是零緋聞人夫，擁有廣大支持的觀眾群。而韓綜《戀愛兄妹》於14日播出完結篇，節目最終組成3組「最終情侶」，不過，節目尾聲僅有播出一對「允允CP」穩定交往的片段，持續引發外界討論。

▲▼friDay影音收視週榜（5/27-6/2）。（圖／friDay影音提供）

▲池晟飾演緝毒警察。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／王星越《墨雨雲間》性張力拉滿

▲▼Hami Video收視週榜（6/10-6/16）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（6/10-6/16）。（圖／Hami Video提供）

南韓超自然驚悚電影《破墓》蟬聯Hami Video全平台收視第一，電影在台灣也創下破億票房，獨家上線吸引一波朝聖潮。黑馬陸劇《墨雨雲間》自從在台灣串流上架後，最新一週已經衝上戲劇類第一，超越了台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，觀眾除了關注女主角吳謹言如何佈局復仇，飾演「肅國公」一角的男星王星越，戲裡擁有高智商和強大武功，與女主角之間眼神交流、肢體互動間流露情意，被陸網形容「性張力拉滿」的角色，成為近期討論度最高的男演員。

▲▼《墨雨雲間》性張力。（圖／翻攝自微博）

▲《墨雨雲間》男女主角眼神交流，被陸網形容「性張力拉滿」。（圖／翻攝自微博）

iQIYI／龔俊《狐妖》邊佑錫《善宰》

▲▼iQIYI收視週榜（6/10-6/16）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（6/10-6/16）。（圖／iQIYI提供）

龔俊憑《山河令》爆紅，成為古裝男神，性感形象圈粉無數，此次搭檔楊冪演出《狐妖小紅娘月紅篇》，兩人劇中有一段虐戀。邊佑錫出道多年，搭檔金惠奫演出《背著善宰跑》，人氣一口氣飆漲，劇中多場火辣吻戲令追劇粉絲瘋狂。兩部劇集都在平台排行高位多週，短時間內熱度不減。

▲▼《狐妖小紅娘》《背著善宰跑》。（圖／iQIYI提供）

▲龔俊《狐妖小紅娘》。（圖／iQIYI提供）

▲▼《狐妖小紅娘》《背著善宰跑》。（圖／iQIYI提供）

▲邊佑錫《背著善宰跑》吻戲甜炸。（圖／iQIYI提供）

KKTV／松下洸平《9Border》失憶找回身分

▲▼KKTV收視週榜（6/10-6/16）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（6/10-6/16）。（圖／KKTV提供）

《9Border》描述3姊妹的人生與愛情，象徵3個世代的感情觀。現年37歲的松下洸平是近年爆紅的日劇男神，實力派演技更添魅力，劇中飾演失去記憶的神祕男子，隨著故事即將完結，失憶原因終於真相大白，為了找回身分，與女主角川口春奈的感情要如何收尾，也是大結局最令觀眾緊張的看點。

▲▼松下洸平《9Boder》。（圖／翻攝自X）

▲松下洸平《9Boder》失憶卻尋得真愛。（圖／翻攝自X）

LINE TV／《鬼滅之刃》邁入尾聲

▲▼LINE TV收視週榜（6/10-6/16）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（6/10-6/16）。（圖／LINE TV提供）

日本動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》人氣橫掃全台所有串流平台，每集更新都在榜上高位。同時《鬼滅》也確定這一季將播8集，並宣布第7、8集都是加長版內容，讓動漫迷持續關注到最後一刻。

MyVideo／胡歌《繁花》超車奪冠

▲▼MyVideo收視週榜（6/10-6/16）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（6/10-6/16）。（圖／MyVideo提供）

胡歌《繁花》上架台灣串流平台，第2週已經成為MyVideo收視第一，改變了長達3個多月來始終由《我的婆婆2》、《不夠善良的我們》霸榜的景象。《繁花》改編自金宇澄的同名小說，由香港名導王家衛擔任總導演，描述1990年代的上海，在開放初期下，年輕人阿寶如何闖蕩商界的故事。胡歌劇中筆挺西裝的造型風靡一票粉絲。

▲▼MyVideo收視週榜（6/10-6/16）。（圖／MyVideo提供）

▲《繁花》收視超車奪冠。（圖／MyVideo提供）

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