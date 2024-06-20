快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

記者劉宜庭、許逸群／台北報導

針對唐治平認屍風波持續延燒，其經紀人今（20日）稍早透過臉書發出3點聲明，對外求助：「懇請大家如果有任何方法讓公司或友人可以合法的領走唐媽媽的遺體，或是協助治平就醫，公司跟友人都會很感謝。」

▲經紀人發聲明透露唐治平目前狀況。（圖／資料照／記者黃宥寧攝）

首先，聲明中提到關於唐媽媽大體的問題。經紀人表示，由於公司同事和親友都不是唐媽媽的親屬（血緣關係），因此無法順利處理遺體，大家都希望幫忙、但暫時無計可施，目前只能持續與檢察官聯繫，以期能找到解決方案。

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「治平現在最需要的不是空口白話的關心和看戲般的關注。」經紀人懇請眾人，若有任何合法方法可協助領走唐媽媽的遺體，或協助唐治平就醫，都將非常感謝。

此外，經紀人透露唐治平的工作已全部暫停，之前拍攝的2部客串戲的款項，也已由公司先行墊付並結清，「關於治平私人的相關事情，已經由他多年好友接手處理，公司這邊一樣會提供支援與協助。以上，特此聲明，感謝各方關心。」

▲唐治平至今尚未認屍。（圖／資料照／記者戴上容攝）

【唐治平經紀人聲明全文】

昊瀚娛樂

非常感謝大家對治平的關心，因爲大家都有很多相同或相類似的疑問，在此公司想要在這邊說明讓大家比較清楚的知道

1，關於唐媽媽大體的部分，公司跟朋友們都想幫忙，但目前都卡在因為和唐媽媽不是親屬（血緣）關係，所以暫時無計可施，只能先持續跟檢察官那邊聯繫。

2，治平現在最需要的不是空口白話的關心和看戲般的關注。懇請大家如果有任何方法讓公司或友人可以合法的領走唐媽媽的遺體，或是協助治平就醫，公司跟友人都會很感謝。

3，目前治平工作部分都暫停了，希望大家能給治平時間跟空間調整好自己。之前拍攝的2部客串戲款，公司已經先行墊付給他，費用全部都已結清。關於治平私人的相關事情，已經由他多年好友接手處理，公司這邊一樣會提供支援與協助。

以上，特此聲明

感謝各方關心