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金曲35／蔡家蓁勇揭兒時家暴痛「連夜與母逃家」驚險過程曝光

記者蔡琛儀／專訪

台語歌手蔡家蓁憑專輯《彼个秘密》，三度入圍金曲台語歌后，專輯大多談的是她自己的故事及對社會的觀察，她透露這次除了詞曲，包括企劃、平面設計等等都親自參與，連MV也找大學好友幫忙拍，其中由她包辦詞曲的〈閣欲等偌久〉，以她歷經家暴的心境為創作背景，令人相當心疼。

▲▼蔡家蓁金曲最佳台語女歌手入圍專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡家蓁歌曲〈閣欲等偌久〉以她兒時歷經家暴的心境為創作背景。（圖／記者黃克翔攝）

有記憶開始，爸爸對媽媽的家暴陰影就深植在蔡家蓁的腦海裡，「小時候搞不清楚狀況，只看到媽媽在哭，想安慰卻被趕走，看到媽媽難過又很急，不知道發生什麼事。」某個早上，蔡家蓁看到爸爸在客廳到處寫了許多難聽的字句，趕快打給媽媽，隨後到了學校就接到媽媽來找她的通知，「她問我要不要去台北，表哥可以幫忙，我那時有點錯亂，只感覺我媽好像很想離開。」當晚和媽媽在警察及表哥的協助下，趁爸爸還在睡覺，悄悄連夜打包家當逃到台北。

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剛到台北的時候，蔡家蓁上課都會有警察陪伴，原本以為搬家、申請保護令後就沒事，有一次蔡家蓁和媽媽及親戚一起吃飯，突然聽到有人按門鈴，親戚去開門空無一人，地上卻掉了一隻毛筆，這支筆正是蔡爸爸平常寫字用的毛筆，讓母女倆都相當驚嚇；讀大學時，蔡家蓁還看到疑似是爸爸的人跑到學校來，同學們知道後立刻把她圍起來，不讓她被看到，更幫忙提醒老師不要點到她的名字免得被認出。

▲▼蔡家蓁金曲最佳台語女歌手入圍專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡家蓁三度入圍金曲最佳台語女歌手。（圖／記者黃克翔攝）

後來蔡家蓁參加《明日之星》比賽，蔡爸爸寫過好幾次信給她，全是指點她唱歌訣竅，但她沒有回信，此後父女倆徹底斷了音訊，蔡家蓁坦言心情複雜：「長大後我很遺憾的是，為何我的生父是這樣的，我也想要有個父親愛我，他寫信給我時，可以看到文字中他是關心你的，可是顧慮媽媽心情，我又不能做什麼，很糾結。」

蔡家蓁說，專輯名字「彼个秘密」，講述的是每個人都有很多秘密，「我想寫這樣的概念，想清理心裡從小到大的傷口，那些傷口在人生經歷上，有時以為它不見，但其實只是在你內心很深的地方，當你沒有好好處理，可能會影響你面對感情或價值觀。」

▲▼蔡家蓁金曲最佳台語女歌手入圍專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡家蓁透過創作療癒心傷。（圖／記者黃克翔攝）

關於兒時陰影，她過去幾乎不太提起，也坦言因此害怕受傷，不敢結婚、深入談感情。但她選擇正視心魔，先是接觸勵馨等兒少相關基金會獲得許多力量，經過長時間的療癒，這次因創作必須鼓起勇氣重新檢視，無形中傷口也慢慢癒合，「寫完、錄完歌之後，我內心好像有個很大的石頭放下鬆掉的感覺，音樂真的好神奇，所以想跟那些受傷的人說，我們是有辦法好起來的。」

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金曲獎, 金曲35, 第35屆金曲獎, 蔡家蓁

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