王思佳哽咽落淚！被爆風波後「有創傷症候群」　陷低潮鍾明軒點醒她

記者孟育民／台北報導

王思佳去年5月陷入假包風波，鬧得沸沸揚揚，如今走出陰霾，事後還推出新書，不時能拿過去事件調侃自己。日前她在自己YouTube頻道邀請到經紀人小瑋，談到前陣子經歷的風波，經紀人還原當時情況，不但要和廠商溝通，每天還要打給王思佳和她媽媽，突哽咽說：「她媽媽在哭，那時候就覺得她媽媽有多愛她，如果今天有人罵我兒子罵成這樣，你會心有多痛。」王思佳聽完也忍不住落淚，罕見分享自己的心路歷程。

▲▼王思佳和經紀人小偉講到落淚。（圖／翻攝自YouTube／王思佳的王美頻道）

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陪伴王思佳拍片的小聶，兩人私下也是好友，他認為王思佳發生風波後，現在有嚴重的創傷後症候群，「她以前會把鏡頭當朋友，很敢直言去講自己的想法，她現在不敢用最自然的方式面對所有人，因為她會害怕被罵。」雖然經紀人希望王思佳表達最真摯的情感，展現脆弱的一面，但王思佳選擇堅強面對一切，「人設是一個很重要的問題，人設表示代表人家看你的眼光，我今天突然表現我很柔弱的樣子，我們這種人哭，人家會說鱷魚的眼淚，對我而言我的柔弱會讓有些人覺得那是我的演技。」

▲▼王思佳被說事件後有創傷症候群。（圖／翻攝自YouTube／王思佳的王美頻道）

王思佳說是因為收到鍾明軒的私訊，才有一種新的覺悟，「我要特別謝謝他，我相信他的爭議不會比我少，我相信他走過的心路歷程不會比我更順遂，他傳訊給我說『我不管妳怎樣，妳都要看起來漂漂亮亮』，因為妳是個公眾人物，觀眾不會買單。」她坦言事情的發生都會有影響，不可能毫無留下傷疤，人們也早已在她身上貼上標籤，「你們會覺得我跟以前不一樣，我當然不一樣。」





▲鍾明軒鼓勵王思佳。（圖／翻攝自YouTube／王思佳的王美頻道）



面對質疑的聲浪，王思佳經紀人坦言當時是最難熬的時刻，白天要處理廠商，還要安撫同事，晚上甚至打電話給王思佳和她媽媽幾小時；王思佳如今重新來過，特別有感說：「我們就當作是打掉重練，我們用能力證明我們可以，我們每天群組都在精神喊話。」